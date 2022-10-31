https://ria.ru/20221031/kemerovo-1828125665.html

В Кемерово построят современный и комфортный район вместо частной застройки

В Кемерово построят современный и комфортный район вместо частной застройки - РИА Новости, 31.10.2022

В Кемерово построят современный и комфортный район вместо частной застройки

Современный и комфортный район с необходимой инфраструктурой в шаговой доступности построят в Кемерово вместо частной застройки в заискитимской части города,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:51

2022-10-31T14:51

2022-10-31T15:43

кемерово

сергей цивилев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 31 окт – РИА Новости. Современный и комфортный район с необходимой инфраструктурой в шаговой доступности построят в Кемерово вместо частной застройки в заискитимской части города, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.Разработан мастер-план будущей застройки заискитимской части Центрального района Кемерова. Площадь территории комплексных преобразований составит 540 гектар, ориентировочный срок завершения благоустройства — 10 лет."Строительная отрасль остается драйвером развития экономики Кузбасса. Несмотря на все внешние вызовы, будет продолжаться строительство всех запланированных объектов. Застройка центральной части Кемерова — уникальный по масштабам проект, один из крупнейших в комплексном развитии территорий в России. Вместо частного сектора в заискитимской части города будет построен современный и комфортный для жителей район со всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности", — приводятся в сообщении слова главы региона.Уточняется, что общая площадь жилой застройки составит 3,4 миллиона квадратных метров, нежилой — 1 миллион квадратных метров. В районе будут построены 10 школ, 36 детских садов. Жить с комфортом в новых условиях здесь смогут 120 тысяч человек. Первая очередь строительства ограничена участком: улиц Мирная, Сибиряков-Гвардейцев, река Большая Камышная, улица Спортивная.Развитие центральной части Кемерова позволит придерживаться принципа "компактного города", создать комфортную среду, реализовать идеал полноценного "15-минутного города", где все нужное для жизни находится в нескольких минутах пути от дома, поднять на новый уровень качество возводимого в городе жилья, обеспечить новые рабочие места, дополнить и связать воедино природно-рекреационный каркас города.Мастер-план предусматривает спортивные сооружения, современные клубы и библиотеки, деловые и медицинские учреждения, фитнес-центры. Зеленые зоны связаны в единый каркас: аллеи, бульвары, скверы, набережные рек и ручьев будут активно благоустраиваться, что отразится на экологии города. В границы нового района войдет пойменная территория реки Искитимки — протяженная полоса с деревьями и кустарниками вдоль западной и южной границ участка будет вписан в городскую среду. В настоящее время ведется подготовка документации к аукциону по определению подрядных организаций для строительства.За 9 месяцев 2022 года в Кузбассе введено 460,5 тысячи квадратных метров жилья. По программе переселения граждан из аварийного жилья направлено 5,5 миллиарда рублей, переселено 1733 семьи.

https://ria.ru/20221028/kuzbass-1827449225.html

https://ria.ru/20221026/podderzhka-1826919470.html

кемерово

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемерово, сергей цивилев, кемеровская область