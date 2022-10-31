https://ria.ru/20221031/kamchatka-1827986069.html
Камчатка взяла шефство над двумя населенными пунктами в ДНР
Камчатка взяла шефство над двумя населенными пунктами в ДНР - РИА Новости, 31.10.2022
Камчатка взяла шефство над двумя населенными пунктами в ДНР
Камчатка займется восстановлением города Светлодарск и поселка Мироновский Донецкой народной республики, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T02:56
2022-10-31T02:56
2022-10-31T02:56
владимир солодов
светлодарск
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 окт - РИА Новости. Камчатка займется восстановлением города Светлодарск и поселка Мироновский Донецкой народной республики, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов."Я считаю, что мы не должны оставаться в стороне от этой работы, с соответствующей инициативой я выходил, и, отвечая на нее, за Камчатским краем закреплены соответствующие территории – это город Светлодарск, поселок Мироновский Донецкой народной республики", – сказал Солодов в рамках оперативного совещания правительства региона, которое транслируется в прямом эфире.Губернатор добавил, что на территориях уже работает группа от Камчатки, которая занимается оценкой состояния инфраструктуры и подготовкой к отопительному сезону."Ситуация в этих регионах очень непростая, на грани гуманитарной катастрофы", – сказала Солодов.По словам губернатора, на подшефные территории по линии МЧС направили тепловые пункты, идет работа по восстановлению электросетей.
https://realty.ria.ru/20221018/dnr-1824874714.html
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светлодарск
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владимир солодов, светлодарск, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Владимир Солодов, Светлодарск, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатка взяла шефство над двумя населенными пунктами в ДНР
Губернатор Солодов: Камчатка поможет восстановить два населенных пункта в ДНР
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 окт - РИА Новости. Камчатка займется восстановлением города Светлодарск и поселка Мироновский Донецкой народной республики, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Я считаю, что мы не должны оставаться в стороне от этой работы, с соответствующей инициативой я выходил, и, отвечая на нее, за Камчатским краем закреплены соответствующие территории – это город Светлодарск, поселок Мироновский Донецкой народной республики", – сказал Солодов в рамках оперативного совещания правительства региона, которое транслируется в прямом эфире.
Губернатор добавил, что на территориях уже работает группа от Камчатки, которая занимается оценкой состояния инфраструктуры и подготовкой к отопительному сезону.
"Ситуация в этих регионах очень непростая, на грани гуманитарной катастрофы", – сказала Солодов.
По словам губернатора, на подшефные территории по линии МЧС
направили тепловые пункты, идет работа по восстановлению электросетей.