https://ria.ru/20221031/kamchatka-1827986069.html

Камчатка взяла шефство над двумя населенными пунктами в ДНР

Камчатка взяла шефство над двумя населенными пунктами в ДНР - РИА Новости, 31.10.2022

Камчатка взяла шефство над двумя населенными пунктами в ДНР

Камчатка займется восстановлением города Светлодарск и поселка Мироновский Донецкой народной республики, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T02:56

2022-10-31T02:56

2022-10-31T02:56

владимир солодов

светлодарск

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 окт - РИА Новости. Камчатка займется восстановлением города Светлодарск и поселка Мироновский Донецкой народной республики, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов."Я считаю, что мы не должны оставаться в стороне от этой работы, с соответствующей инициативой я выходил, и, отвечая на нее, за Камчатским краем закреплены соответствующие территории – это город Светлодарск, поселок Мироновский Донецкой народной республики", – сказал Солодов в рамках оперативного совещания правительства региона, которое транслируется в прямом эфире.Губернатор добавил, что на территориях уже работает группа от Камчатки, которая занимается оценкой состояния инфраструктуры и подготовкой к отопительному сезону."Ситуация в этих регионах очень непростая, на грани гуманитарной катастрофы", – сказала Солодов.По словам губернатора, на подшефные территории по линии МЧС направили тепловые пункты, идет работа по восстановлению электросетей.

https://realty.ria.ru/20221018/dnr-1824874714.html

https://ria.ru/20221006/dnr-1821903284.html

светлодарск

камчатский край

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владимир солодов, светлодарск, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)