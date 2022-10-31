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Россия готова работать с любым правительством Израиля, заявили в МИД - РИА Новости, 31.10.2022
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Россия готова работать с любым правительством Израиля, заявили в МИД
Россия готова работать с любым правительством Израиля, заявили в МИД - РИА Новости, 31.10.2022
Россия готова работать с любым правительством Израиля, заявили в МИД
Москва оптимистично смотрит на развитие отношений с Израилем, готова работать с любым правительством этой страны, заявил в понедельник спецпредставитель... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:01
2022-10-31T13:19
россия
израиль
михаил богданов
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Москва оптимистично смотрит на развитие отношений с Израилем, готова работать с любым правительством этой страны, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Отвечая на вопрос, готова ли Россия работать с любым правительством Израиля, которое будет сформировано по итогам выборов, Богданов сказал: "Разумеется"."Кого выберет израильский народ, тот получит большинство и возглавит правительство… Но я не думаю, что будут какие-то серьезные перемены: неспроста уже третьи выборы, нет явных фаворитов… Такая ситуация может сохраниться и после этих выборов", - отметил замминистра. "Мы всегда оптимистично смотрим на отношения со всеми нашими партнерами", - добавил Богданов.
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россия, израиль, михаил богданов, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Израиль, Михаил Богданов, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:01 31.10.2022 (обновлено: 13:19 31.10.2022)
 
Россия готова работать с любым правительством Израиля, заявили в МИД

Замглавы МИД Богданов: Россия оптимистично смотрит на развитие отношений с Израилем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Москва оптимистично смотрит на развитие отношений с Израилем, готова работать с любым правительством этой страны, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Отвечая на вопрос, готова ли Россия работать с любым правительством Израиля, которое будет сформировано по итогам выборов, Богданов сказал: "Разумеется".
"Кого выберет израильский народ, тот получит большинство и возглавит правительство… Но я не думаю, что будут какие-то серьезные перемены: неспроста уже третьи выборы, нет явных фаворитов… Такая ситуация может сохраниться и после этих выборов", - отметил замминистра. "Мы всегда оптимистично смотрим на отношения со всеми нашими партнерами", - добавил Богданов.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 17:49
Премьер Израиля назвал отношения между Россией и Ираном "проблемой"
 
РоссияИзраильМихаил БогдановПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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