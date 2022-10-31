https://ria.ru/20221031/izrail-1828078278.html

Россия готова работать с любым правительством Израиля, заявили в МИД

Россия готова работать с любым правительством Израиля, заявили в МИД - РИА Новости, 31.10.2022

Россия готова работать с любым правительством Израиля, заявили в МИД

Москва оптимистично смотрит на развитие отношений с Израилем, готова работать с любым правительством этой страны, заявил в понедельник спецпредставитель... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:01

2022-10-31T13:01

2022-10-31T13:19

россия

израиль

михаил богданов

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Москва оптимистично смотрит на развитие отношений с Израилем, готова работать с любым правительством этой страны, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Отвечая на вопрос, готова ли Россия работать с любым правительством Израиля, которое будет сформировано по итогам выборов, Богданов сказал: "Разумеется"."Кого выберет израильский народ, тот получит большинство и возглавит правительство… Но я не думаю, что будут какие-то серьезные перемены: неспроста уже третьи выборы, нет явных фаворитов… Такая ситуация может сохраниться и после этих выборов", - отметил замминистра. "Мы всегда оптимистично смотрим на отношения со всеми нашими партнерами", - добавил Богданов.

https://ria.ru/20221020/otnosheniya-1825456823.html

россия

израиль

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, израиль, михаил богданов, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)