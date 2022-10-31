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Минобороны: Россия довела свою позицию по черноморской инициативе до ООН - РИА Новости, 31.10.2022
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Минобороны: Россия довела свою позицию по черноморской инициативе до ООН
Минобороны: Россия довела свою позицию по черноморской инициативе до ООН - РИА Новости, 31.10.2022
Минобороны: Россия довела свою позицию по черноморской инициативе до ООН
Российская сторона довела до генсека ООН Антониу Гутерреша и Совбеза организации свою позицию по приостановке движения по коридору безопасности, определенному... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T20:49
2022-10-31T20:49
россия
украина
севастополь
антониу гутерреш
оон
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российская сторона довела до генсека ООН Антониу Гутерреша и Совбеза организации свою позицию по приостановке движения по коридору безопасности, определенному черноморской инициативой, после атаки Украины на российские корабли в Севастополе, заявили в понедельник в Минобороны России."С учетом того, что подписание соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины ("Черноморская инициатива") и его реализация осуществлялись при посредничестве генерального секретаря ООН Гутерреша, довели до него и Совета безопасности ООН нашу позицию", - говорится в сообщении.Отмечается, что российская сторона рассчитывает на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных для вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ.
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россия, украина, севастополь, антониу гутерреш, оон
Россия, Украина, Севастополь, Антониу Гутерреш, ООН
20:49 31.10.2022
 
Минобороны: Россия довела свою позицию по черноморской инициативе до ООН

Минобороны: Россия довела позицию по черноморской инициативе до Гутерреша и Совбеза ООН

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Сухогруз - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российская сторона довела до генсека ООН Антониу Гутерреша и Совбеза организации свою позицию по приостановке движения по коридору безопасности, определенному черноморской инициативой, после атаки Украины на российские корабли в Севастополе, заявили в понедельник в Минобороны России.
"С учетом того, что подписание соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины ("Черноморская инициатива") и его реализация осуществлялись при посредничестве генерального секретаря ООН Гутерреша, довели до него и Совета безопасности ООН нашу позицию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российская сторона рассчитывает на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных для вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ.
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РоссияУкраинаСевастопольАнтониу ГутеррешООН
 
 
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