https://ria.ru/20221031/initsiativa-1828265595.html

Минобороны: Россия довела свою позицию по черноморской инициативе до ООН

Минобороны: Россия довела свою позицию по черноморской инициативе до ООН - РИА Новости, 31.10.2022

Минобороны: Россия довела свою позицию по черноморской инициативе до ООН

Российская сторона довела до генсека ООН Антониу Гутерреша и Совбеза организации свою позицию по приостановке движения по коридору безопасности, определенному... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T20:49

2022-10-31T20:49

2022-10-31T20:49

россия

украина

севастополь

антониу гутерреш

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806888442_0:13:1226:702_1920x0_80_0_0_126d18f8b580b178a7067167bb9f97e9.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российская сторона довела до генсека ООН Антониу Гутерреша и Совбеза организации свою позицию по приостановке движения по коридору безопасности, определенному черноморской инициативой, после атаки Украины на российские корабли в Севастополе, заявили в понедельник в Минобороны России."С учетом того, что подписание соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины ("Черноморская инициатива") и его реализация осуществлялись при посредничестве генерального секретаря ООН Гутерреша, довели до него и Совета безопасности ООН нашу позицию", - говорится в сообщении.Отмечается, что российская сторона рассчитывает на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных для вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ.

https://ria.ru/20221031/skts-1828248835.html

россия

украина

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, севастополь, антониу гутерреш, оон