https://ria.ru/20221031/inflyatsiya-1828198692.html

"С неба накапало": Пушков высмеял слова главы МВФ об инфляции в Европе

"С неба накапало": Пушков высмеял слова главы МВФ об инфляции в Европе - РИА Новости, 31.10.2022

"С неба накапало": Пушков высмеял слова главы МВФ об инфляции в Европе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале заявление главы МВФ Кристин Лагард, которая заявила, что у рекордной европейской инфляции нет... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:09

2022-10-31T17:09

2022-10-31T17:30

в мире

цены на нефть

кристин лагард

алексей пушков

европа

брюссель

москва

мвф

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале заявление главы МВФ Кристин Лагард, которая заявила, что у рекордной европейской инфляции нет конкретных причин.По мнению парламентария, Лагард попросту не может признать, что плачевное положение Европы в условиях кризиса вызвано неудачными действиями Брюсселя."У западных политиков явный кризис жанра. Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что инфляция, с которой Европа сражается сегодня, "пришла практически ниоткуда". Это и вправду смешно, так как такого не бывает. Но признать, что высокая инфляция стала результатом непродуманной, чтобы не сказать безрассудной политики нынешних властей стран Европы, Лагард не может. Вот и выдумывает, что инфляция, мол, взялась ниоткуда", — написал он.Продолжая рассуждать о заявлении Лагард, Пушков предположил, что "из ниоткуда" также взялось и растущее число беднеющих людей в европейских странах.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221025/eksport-1826421324.html

https://ria.ru/20221031/inflyatsiya-1828080740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, кристин лагард, алексей пушков, европа, брюссель, москва, мвф