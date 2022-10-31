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"С неба накапало": Пушков высмеял слова главы МВФ об инфляции в Европе - РИА Новости, 31.10.2022
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"С неба накапало": Пушков высмеял слова главы МВФ об инфляции в Европе
"С неба накапало": Пушков высмеял слова главы МВФ об инфляции в Европе - РИА Новости, 31.10.2022
"С неба накапало": Пушков высмеял слова главы МВФ об инфляции в Европе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале заявление главы МВФ Кристин Лагард, которая заявила, что у рекордной европейской инфляции нет... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:09
2022-10-31T17:30
в мире
цены на нефть
кристин лагард
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале заявление главы МВФ Кристин Лагард, которая заявила, что у рекордной европейской инфляции нет конкретных причин.По мнению парламентария, Лагард попросту не может признать, что плачевное положение Европы в условиях кризиса вызвано неудачными действиями Брюсселя."У западных политиков явный кризис жанра. Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что инфляция, с которой Европа сражается сегодня, "пришла практически ниоткуда". Это и вправду смешно, так как такого не бывает. Но признать, что высокая инфляция стала результатом непродуманной, чтобы не сказать безрассудной политики нынешних властей стран Европы, Лагард не может. Вот и выдумывает, что инфляция, мол, взялась ниоткуда", — написал он.Продолжая рассуждать о заявлении Лагард, Пушков предположил, что "из ниоткуда" также взялось и растущее число беднеющих людей в европейских странах.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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в мире, цены на нефть, кристин лагард, алексей пушков, европа, брюссель, москва, мвф
В мире, Цены на нефть, Кристин Лагард, Алексей Пушков, Европа, Брюссель, Москва, МВФ
17:09 31.10.2022 (обновлено: 17:30 31.10.2022)
 
"С неба накапало": Пушков высмеял слова главы МВФ об инфляции в Европе

Сенатор Пушков высмеял слова главы МВФ Лагард о взявшейся из ниоткуда инфляции в Европе

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале заявление главы МВФ Кристин Лагард, которая заявила, что у рекордной европейской инфляции нет конкретных причин.
По мнению парламентария, Лагард попросту не может признать, что плачевное положение Европы в условиях кризиса вызвано неудачными действиями Брюсселя.
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"У западных политиков явный кризис жанра. Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что инфляция, с которой Европа сражается сегодня, "пришла практически ниоткуда". Это и вправду смешно, так как такого не бывает. Но признать, что высокая инфляция стала результатом непродуманной, чтобы не сказать безрассудной политики нынешних властей стран Европы, Лагард не может. Вот и выдумывает, что инфляция, мол, взялась ниоткуда", — написал он.
Продолжая рассуждать о заявлении Лагард, Пушков предположил, что "из ниоткуда" также взялось и растущее число беднеющих людей в европейских странах.

"Если исходить из сколь сенсационного, столь и несостоятельного "открытия" главы МВФ Кристин Лагард, согласно которой инфляция берется ниоткуда, то двукратный рост числа граждан Британии, с трудом сводящих концы с концами, взялся также ниоткуда. С неба накапало", — сыронизировал сенатор.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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В миреЦены на нефтьКристин ЛагардАлексей ПушковЕвропаБрюссельМоскваМВФ
 
 
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