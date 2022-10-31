17:09 31.10.2022 (обновлено: 17:30 31.10.2022)
"С неба накапало": Пушков высмеял слова главы МВФ об инфляции в Европе
Сенатор Пушков высмеял слова главы МВФ Лагард о взявшейся из ниоткуда инфляции в Европе
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале заявление главы МВФ Кристин Лагард, которая заявила, что у рекордной европейской инфляции нет конкретных причин.
"У западных политиков явный кризис жанра. Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что инфляция, с которой Европа сражается сегодня, "пришла практически ниоткуда". Это и вправду смешно, так как такого не бывает. Но признать, что высокая инфляция стала результатом непродуманной, чтобы не сказать безрассудной политики нынешних властей стран Европы, Лагард не может. Вот и выдумывает, что инфляция, мол, взялась ниоткуда", — написал он.
Продолжая рассуждать о заявлении Лагард, Пушков предположил, что "из ниоткуда" также взялось и растущее число беднеющих людей в европейских странах.
"Если исходить из сколь сенсационного, столь и несостоятельного "открытия" главы МВФ Кристин Лагард, согласно которой инфляция берется ниоткуда, то двукратный рост числа граждан Британии, с трудом сводящих концы с концами, взялся также ниоткуда. С неба накапало", — сыронизировал сенатор.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.