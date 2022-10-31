https://ria.ru/20221031/inflyatsiya-1828089043.html

Инфляция в Польше побила рекорд 25-летней давности

Инфляция в Польше побила рекорд 25-летней давности - РИА Новости, 31.10.2022

Инфляция в Польше побила рекорд 25-летней давности

Инфляция в Польше побила рекорд 25-летней давности, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS). РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:25

2022-10-31T13:25

2022-10-31T13:25

экономика

польша

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ВАРШАВА, 31 окт – РИА Новости. Инфляция в Польше побила рекорд 25-летней давности, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS).В сентябре инфляция в Польше составила 17,2% по сравнению с сентябрем прошлого года, что стало рекордным показателем 1997 года, когда она составила 17,8%.По данным GUS, в октябре текущего гола инфляция составила 17,9% по сравнению с октябрем 2021 года. По сравнению с сентябрем 2022 года цены выросли на 1,8%.По сравнению с октябрем 2021 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 21,9%, энергоносители стоят дороже на 41,7%, топливо для частных потребителей подорожало на 19,5%.По сравнению с сентябрем 2022 года продукты питания подорожали на 2,7%, энергия - 2%, топливо - на 4,1%.

https://ria.ru/20221029/inflyatsiya-1827765438.html

https://ria.ru/20221031/inflyatsiya-1828080740.html

польша

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экономика, польша