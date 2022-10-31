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Инфляция в Польше побила рекорд 25-летней давности - РИА Новости, 31.10.2022
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Инфляция в Польше побила рекорд 25-летней давности
Инфляция в Польше побила рекорд 25-летней давности - РИА Новости, 31.10.2022
Инфляция в Польше побила рекорд 25-летней давности
Инфляция в Польше побила рекорд 25-летней давности, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS). РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:25
2022-10-31T13:25
экономика
польша
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ВАРШАВА, 31 окт – РИА Новости. Инфляция в Польше побила рекорд 25-летней давности, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS).В сентябре инфляция в Польше составила 17,2% по сравнению с сентябрем прошлого года, что стало рекордным показателем 1997 года, когда она составила 17,8%.По данным GUS, в октябре текущего гола инфляция составила 17,9% по сравнению с октябрем 2021 года. По сравнению с сентябрем 2022 года цены выросли на 1,8%.По сравнению с октябрем 2021 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 21,9%, энергоносители стоят дороже на 41,7%, топливо для частных потребителей подорожало на 19,5%.По сравнению с сентябрем 2022 года продукты питания подорожали на 2,7%, энергия - 2%, топливо - на 4,1%.
https://ria.ru/20221029/inflyatsiya-1827765438.html
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экономика, польша
Экономика, Польша
13:25 31.10.2022
 
Инфляция в Польше побила рекорд 25-летней давности

Инфляция в Польше побила рекорд 25-летней давности и достигла в октябре 17,9 процента

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 31 окт – РИА Новости. Инфляция в Польше побила рекорд 25-летней давности, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS).
В сентябре инфляция в Польше составила 17,2% по сравнению с сентябрем прошлого года, что стало рекордным показателем 1997 года, когда она составила 17,8%.
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По данным GUS, в октябре текущего гола инфляция составила 17,9% по сравнению с октябрем 2021 года. По сравнению с сентябрем 2022 года цены выросли на 1,8%.
По сравнению с октябрем 2021 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 21,9%, энергоносители стоят дороже на 41,7%, топливо для частных потребителей подорожало на 19,5%.
По сравнению с сентябрем 2022 года продукты питания подорожали на 2,7%, энергия - 2%, топливо - на 4,1%.
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