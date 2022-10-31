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Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде звание гвардейской - РИА Новости, 31.10.2022
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Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде звание гвардейской
Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде звание гвардейской - РИА Новости, 31.10.2022
Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде звание гвардейской
Президент России Владимир Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование гвардейской, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:36
2022-10-31T13:45
владимир путин
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование гвардейской, сообщает пресс-служба Кремля."За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 232-я гвардейская реактивная артиллерийская бригада", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания, 31 октября.
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владимир путин, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
13:36 31.10.2022 (обновлено: 13:45 31.10.2022)
 
Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде звание гвардейской

Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование "гвардейская"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование гвардейской, сообщает пресс-служба Кремля.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 232-я гвардейская реактивная артиллерийская бригада", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 31 октября.
Алексей Катериничев - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 12:25
Путин присвоил звание Героя России погибшему при обстреле Херсона чиновнику
 
Владимир ПутинРоссияБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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