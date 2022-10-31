https://ria.ru/20221031/gvardiya-1828092462.html

Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде звание гвардейской

Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде звание гвардейской - РИА Новости, 31.10.2022

Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде звание гвардейской

Президент России Владимир Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование гвардейской, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:36

2022-10-31T13:36

2022-10-31T13:45

владимир путин

россия

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование гвардейской, сообщает пресс-служба Кремля."За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 232-я гвардейская реактивная артиллерийская бригада", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания, 31 октября.

https://ria.ru/20221001/katerinichev-1820827402.html

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, безопасность, вооруженные силы рф