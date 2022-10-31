ФосАгро получила гран-при конкурса годовых отчетов Мосбиржи
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСтенд одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений - компании ФосАгро
Стенд одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений - компании ФосАгро
МОКВА, 31 окт – РИА Новости. Компания ФосАгро - один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений - за лучший годовой отчет среди компаний с капитализацией более 200 миллиардов рублей получила гран-при XXV Конкурса годовых отчетов, организатором которого выступает Московская биржа, сообщает пресс-служба компании.
"В этом году наш отчёт впервые отмечен наивысшей наградой конкурса Московской биржи, что подтверждает наши успехи в стремлении к передовым практикам раскрытия информации и корпоративной прозрачности. Вот уже два года мы публикуем отчеты в соответствии с принципами раскрытия нефинансовой информации TCFD, демонстрируя интеграцию ESG-аспектов в систему корпоративного управления и текущую деятельность ФосАгро. Мы намерены и дальше придерживаться принципов прозрачности как важнейшего индикатора качественного корпоративного управления и устойчивого развития", – сказал председатель Совета директоров ФосАгро Виктор Черепов.
Пресс-служба напоминает, что годовые отчеты ФосАгро уже не первый раз получают награды Ежегодного конкурса годовых отчетов Московской Биржи. Так, интегрированный годовой отчет Компании за 2020 год занял призовые места в номинациях "Лучший годовой отчет: эффективная коммуникация" и "Лучшее качество раскрытия информации об устойчивом развитии в годовом отчете".