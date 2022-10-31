Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР обстрел разрушил гостиницу - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/gostinitsa-1828040891.html
В ЛНР обстрел разрушил гостиницу
В ЛНР обстрел разрушил гостиницу - РИА Новости, 31.10.2022
В ЛНР обстрел разрушил гостиницу
Гостиница разрушена из-за обстрела города Алчевск украинскими войсками, один человек находится под завалами, заявило представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:17
2022-10-31T13:04
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
алчевск
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828067770_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_00ffd64aecb494e72fe6fb42ae009c03.jpg
ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Гостиница разрушена из-за обстрела города Алчевск украинскими войсками, один человек находится под завалами, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что в 5.33 украинские войска выпустили по Алчевску две ракеты из РСЗО HIMARS."В результате обстрела населенного пункта Алчевск (с применением американской РСЗО M142 HIMARS)… разрушено здание гостиницы "Металлург", под завалами до сих пор остается мирный житель, ведутся спасательные работы", - говорится в Telegram-канале ведомства.Представительство отмечает, что повреждения также получили семь многоквартирных жилых домов и продовольственный магазин.
https://ria.ru/20221030/kirillovka-1827964590.html
луганская народная республика
алчевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Гостиница в Алчевске после обстрела украинскими войсками
Гостиница разрушена из-за обстрела города Алчевск украинскими войсками, один человек находится под завалами, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
2022-10-31T11:17
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828067770_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d6659dee8227d1fdd62ecb5630ceb4f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, алчевск, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Алчевск, СЦКК, Происшествия
11:17 31.10.2022 (обновлено: 13:04 31.10.2022)
 
В ЛНР обстрел разрушил гостиницу

В Алчевске в ЛНР обстрел разрушил гостиницу, под завалами остался мирный житель

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Гостиница разрушена из-за обстрела города Алчевск украинскими войсками, один человек находится под завалами, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее представительство сообщало, что в 5.33 украинские войска выпустили по Алчевску две ракеты из РСЗО HIMARS.
"В результате обстрела населенного пункта Алчевск (с применением американской РСЗО M142 HIMARS)… разрушено здание гостиницы "Металлург", под завалами до сих пор остается мирный житель, ведутся спасательные работы", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Представительство отмечает, что повреждения также получили семь многоквартирных жилых домов и продовольственный магазин.
Последствия обстрела в ДНР со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 21:50Специальная военная операция на Украине
При обстреле Кирилловки со стороны украинских войск пострадал мирный житель
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАлчевскСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала