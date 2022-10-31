https://ria.ru/20221031/gostinitsa-1828040891.html
В ЛНР обстрел разрушил гостиницу
В ЛНР обстрел разрушил гостиницу - РИА Новости, 31.10.2022
В ЛНР обстрел разрушил гостиницу
Гостиница разрушена из-за обстрела города Алчевск украинскими войсками, один человек находится под завалами, заявило представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:17
2022-10-31T11:17
2022-10-31T13:04
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
алчевск
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Гостиница разрушена из-за обстрела города Алчевск украинскими войсками, один человек находится под завалами, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что в 5.33 украинские войска выпустили по Алчевску две ракеты из РСЗО HIMARS."В результате обстрела населенного пункта Алчевск (с применением американской РСЗО M142 HIMARS)… разрушено здание гостиницы "Металлург", под завалами до сих пор остается мирный житель, ведутся спасательные работы", - говорится в Telegram-канале ведомства.Представительство отмечает, что повреждения также получили семь многоквартирных жилых домов и продовольственный магазин.
https://ria.ru/20221030/kirillovka-1827964590.html
луганская народная республика
алчевск
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Гостиница в Алчевске после обстрела украинскими войсками
Гостиница разрушена из-за обстрела города Алчевск украинскими войсками, один человек находится под завалами, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
2022-10-31T11:17
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, алчевск, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Алчевск, СЦКК, Происшествия
11:17 31.10.2022 (обновлено: 13:04 31.10.2022)
В ЛНР обстрел разрушил гостиницу
В Алчевске в ЛНР обстрел разрушил гостиницу, под завалами остался мирный житель