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В Подмосковье упростили процедуру использования маткапитала - РИА Новости, 31.10.2022
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Новости Подмосковья
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В Подмосковье упростили процедуру использования маткапитала
В Подмосковье упростили процедуру использования маткапитала - РИА Новости, 31.10.2022
В Подмосковье упростили процедуру использования маткапитала
Услугу по подписаниюдоговора о строительстве с привлечением маткапитала упростили в Подмосковье. Теперь жители региона смогут сделать это онлайн с помощью... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:10
2022-10-31T17:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Услугу по подписаниюдоговора о строительстве с привлечением маткапитала упростили в Подмосковье. Теперь жители региона смогут сделать это онлайн с помощью приложения "Госключ". Такой информацией поделились в мингосуправления региона, сообщил телеканал "360".Все необходимые документы, как и раньше, можно оформить онлайн. Однако теперь для подписания договора необязательно лично посещать администрацию. Достаточно зайти в приложение, рассказала глава ведомства Надежда Куртяник."Получить услугу теперь еще проще: результат необходимо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью через мобильное приложение „Госключ“", – заявила Надежда Куртяник..Жители Подмосковья могут направить материнский капитал на покупку жилья, погашение ипотеки, строительство дома, а также на обучение ребенка. Для постройки важно получить разрешение от администрации округа.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
17:10 31.10.2022 (обновлено: 17:12 31.10.2022)
 

В Подмосковье упростили процедуру использования маткапитала

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
CC0 / /
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Услугу по подписаниюдоговора о строительстве с привлечением маткапитала упростили в Подмосковье. Теперь жители региона смогут сделать это онлайн с помощью приложения "Госключ". Такой информацией поделились в мингосуправления региона, сообщил телеканал "360".
Все необходимые документы, как и раньше, можно оформить онлайн. Однако теперь для подписания договора необязательно лично посещать администрацию. Достаточно зайти в приложение, рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.
"Получить услугу теперь еще проще: результат необходимо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью через мобильное приложение „Госключ“", – заявила Надежда Куртяник..
Жители Подмосковья могут направить материнский капитал на покупку жилья, погашение ипотеки, строительство дома, а также на обучение ребенка. Для постройки важно получить разрешение от администрации округа.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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