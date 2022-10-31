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В Подмосковье упростили процедуру использования маткапитала
В Подмосковье упростили процедуру использования маткапитала - РИА Новости, 31.10.2022
В Подмосковье упростили процедуру использования маткапитала
Услугу по подписаниюдоговора о строительстве с привлечением маткапитала упростили в Подмосковье. Теперь жители региона смогут сделать это онлайн с помощью... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:10
2022-10-31T17:10
2022-10-31T17:12
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Услугу по подписаниюдоговора о строительстве с привлечением маткапитала упростили в Подмосковье. Теперь жители региона смогут сделать это онлайн с помощью приложения "Госключ". Такой информацией поделились в мингосуправления региона, сообщил телеканал "360".Все необходимые документы, как и раньше, можно оформить онлайн. Однако теперь для подписания договора необязательно лично посещать администрацию. Достаточно зайти в приложение, рассказала глава ведомства Надежда Куртяник."Получить услугу теперь еще проще: результат необходимо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью через мобильное приложение „Госключ“", – заявила Надежда Куртяник..Жители Подмосковья могут направить материнский капитал на покупку жилья, погашение ипотеки, строительство дома, а также на обучение ребенка. Для постройки важно получить разрешение от администрации округа.
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости.
Услугу по подписаниюдоговора о строительстве с привлечением маткапитала упростили в Подмосковье. Теперь жители региона смогут сделать это онлайн с помощью приложения "Госключ". Такой информацией поделились в мингосуправления региона, сообщил телеканал "360"
.
Все необходимые документы, как и раньше, можно оформить онлайн. Однако теперь для подписания договора необязательно лично посещать администрацию. Достаточно зайти в приложение, рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.
"Получить услугу теперь еще проще: результат необходимо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью через мобильное приложение „Госключ“", – заявила Надежда Куртяник..
Жители Подмосковья могут направить материнский капитал на покупку жилья, погашение ипотеки, строительство дома, а также на обучение ребенка. Для постройки важно получить разрешение от администрации округа.