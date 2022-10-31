https://ria.ru/20221031/gorlovka-1828216698.html

Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до двух

Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до двух - РИА Новости, 31.10.2022

Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до двух

Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны украинских войск увеличилось до двух, сообщает мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:50

2022-10-31T17:50

2022-10-31T17:50

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны украинских войск увеличилось до двух, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.Мэр ранее в понедельник сообщал, что при обстреле села Озеряновка в Центрально-городском районе Горловки со стороны украинских войск погибла мирная жительница. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска пять раз обстреляли Горловку, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20221031/spetsoperatsiya-1828122559.html

горловка

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в мире, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, украина, вооруженные силы украины