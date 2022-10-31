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Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до двух - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/gorlovka-1828216698.html
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до двух
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до двух - РИА Новости, 31.10.2022
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до двух
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны украинских войск увеличилось до двух, сообщает мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:50
2022-10-31T17:50
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны украинских войск увеличилось до двух, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.Мэр ранее в понедельник сообщал, что при обстреле села Озеряновка в Центрально-городском районе Горловки со стороны украинских войск погибла мирная жительница. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска пять раз обстреляли Горловку, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20221031/spetsoperatsiya-1828122559.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Украина, Вооруженные силы Украины
17:50 31.10.2022
 
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до двух

Мэр Горловки Приходько сообщил о двух пострадавших при обстреле города со стороны ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны украинских войск увеличилось до двух, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.
"Увы, количество раненых вследствие обстрелов со стороны украинских неонацистов жителей Горловки возросло до двух. В поселке шахты имени Н. А. Изотова по улице Горнопромышленная ранение получила девушка 2006 года рождения", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Мэр ранее в понедельник сообщал, что при обстреле села Озеряновка в Центрально-городском районе Горловки со стороны украинских войск погибла мирная жительница. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска пять раз обстреляли Горловку, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:17Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.10.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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