Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до двух
Мэр Горловки Приходько сообщил о двух пострадавших при обстреле города со стороны ВСУ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны украинских войск увеличилось до двух, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.
"Увы, количество раненых вследствие обстрелов со стороны украинских неонацистов жителей Горловки возросло до двух. В поселке шахты имени Н. А. Изотова по улице Горнопромышленная ранение получила девушка 2006 года рождения", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Мэр ранее в понедельник сообщал, что при обстреле села Озеряновка в Центрально-городском районе Горловки со стороны украинских войск погибла мирная жительница. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска пять раз обстреляли Горловку, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".