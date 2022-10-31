https://ria.ru/20221031/gololeditsa-1828370933.html

Водителей в Москве попросили быть внимательнее из-за возможной гололедицы

Водителей в Москве попросили быть внимательнее из-за возможной гололедицы - РИА Новости, 01.11.2022

Водителей в Москве попросили быть внимательнее из-за возможной гололедицы

Погода в ночь на вторник может способствовать образованию гололедицы в столице, водителей просят быть внимательнее, сообщили в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 01.11.2022

2022-10-31T18:36

2022-10-31T18:36

2022-11-01T12:37

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Погода в ночь на вторник может способствовать образованию гололедицы в столице, водителей просят быть внимательнее, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник, 1 ноября, в столице ожидаются колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства попросили водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от поездок на личном транспорте тех, кто не успел сменить летнюю резину на зимнюю."В столице сохраняется сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Будьте предельно внимательны: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - предупредили в сообщении.

https://ria.ru/20221101/pogoda-1828308862.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы