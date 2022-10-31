https://ria.ru/20221031/germaniya-1828235614.html

Треть предприятий общепита в Германии опасаются закрытия, пишут СМИ

Треть предприятий общепита в Германии опасаются закрытия, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2022

Треть предприятий общепита в Германии опасаются закрытия, пишут СМИ

Падение выручки в сочетании с резким ростом затрат заставляют рестораторов в Германии опасаться за существование своего бизнеса, пишет издание Welt, в чьем... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T18:29

2022-10-31T18:29

2022-10-31T18:29

экономика

германия

россия

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БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. Падение выручки в сочетании с резким ростом затрат заставляют рестораторов в Германии опасаться за существование своего бизнеса, пишет издание Welt, в чьем распоряжении оказалось исследование компании по бронированию Resmio.По ее данным, больше всего пострадала сельская гастрономия, где два заведения из трех не видят возможности покрыть растущие затраты на электроэнергию. В городе около трети ресторанов и кафе опасаются грядущего закрытия. В августе эти показатели были вдвое меньше, как сообщает компания.В первую очередь это связано с падающим спросом клиентов, которые ввиду энергокризиса тоже стараются на всем сэкономить, к тому же у некоторых гастрономических предприятий счет за электроэнергию с мая вырос вдвое, а то и больше, отмечают в компании. Сыграло свою роль и то, что с начала октября работодатели в Германии должны платить минимальную заработную плату в размере двенадцати евро, что соответствует премии в размере 15%. Переложить дополнительные расходы на гостей большинство заведений не могут, так как за последние недели и месяцы уже повышали стоимость продукции."Возможность для предприятий общепита перекладывать растущие цены за энергоносители и продукты питания на гостей снижается. Таким образом, гастрономия находится в затруднительном положении", — подчеркивает представитель компании Кристиан Бауэр.Если ситуация не изменится и не поступит качественная помощь со стороны государства, 40% представителей общепита вынуждены будут временно закрыть свои заведения.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221029/plesen-1827775263.html

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"Мир и свобода". Митинги против роста цен в Германии Тысячи людей вышли на протесты в Дрездене и Дюссельдорфе. Жители требуют от правительства изменить подход к внешней политике. Антироссийские санкции привели к росту цен на электричество и отопление в Германии. Многие уже не справляются с оплатой счетов. Активисты уверены, что, если власти не примут радикальные меры, страна не выдержит последствий кризиса. 2022-10-31T18:29 true PT1M30S

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экономика, германия, россия, украина, welt