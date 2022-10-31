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Путин: Европа молчит после подрывов "Северных потоков", будто так и надо - РИА Новости, 31.10.2022
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Путин: Европа молчит после подрывов "Северных потоков", будто так и надо
Путин: Европа молчит после подрывов "Северных потоков", будто так и надо - РИА Новости, 31.10.2022
Путин: Европа молчит после подрывов "Северных потоков", будто так и надо
Европа молчит после подрывов "Северных потоков", несмотря на то, что это бьет по ее интересам, некоторые даже придумывают, что Россия сама их взорвала,... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:50
2022-10-31T23:50
владимир путин
никол пашинян
ильхам алиев
россия
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армения
генеральная прокуратура рф
северный поток
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Европа молчит после подрывов "Северных потоков", несмотря на то, что это бьет по ее интересам, некоторые даже придумывают, что Россия сама их взорвала, придумывают всякую чушь, заявил президент РФ Владимир Путин."Кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала. До такой бредятины трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее, придумывают всякую такую чушь", - добавил он.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
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владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, россия, европа, армения, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Владимир Путин, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Россия, Европа, Армения, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
23:50 31.10.2022
 
Путин: Европа молчит после подрывов "Северных потоков", будто так и надо

Путин: европейцы после подрывов "Северных потоков" рот закрыли и молчат, будто так и надо

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Европа молчит после подрывов "Северных потоков", несмотря на то, что это бьет по ее интересам, некоторые даже придумывают, что Россия сама их взорвала, придумывают всякую чушь, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы еще знаем вот эти трагические события, связанные с подрывом газопроводов. И европейцы, как часто это бывает, как почти всегда бывает, рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.
"Кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала. До такой бредятины трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее, придумывают всякую такую чушь", - добавил он.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
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Вчера, 23:12В мире
Путин: "Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков"
 
Владимир ПутинНикол ПашинянИльхам АлиевРоссияЕвропаАрменияГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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