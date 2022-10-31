https://ria.ru/20221031/gazoprovod-1828290264.html

Путин: Европа молчит после подрывов "Северных потоков", будто так и надо

Путин: Европа молчит после подрывов "Северных потоков", будто так и надо - РИА Новости, 31.10.2022

Путин: Европа молчит после подрывов "Северных потоков", будто так и надо

Европа молчит после подрывов "Северных потоков", несмотря на то, что это бьет по ее интересам, некоторые даже придумывают, что Россия сама их взорвала,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T23:50

2022-10-31T23:50

2022-10-31T23:50

владимир путин

никол пашинян

ильхам алиев

россия

европа

армения

генеральная прокуратура рф

северный поток

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Европа молчит после подрывов "Северных потоков", несмотря на то, что это бьет по ее интересам, некоторые даже придумывают, что Россия сама их взорвала, придумывают всякую чушь, заявил президент РФ Владимир Путин."Кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала. До такой бредятины трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее, придумывают всякую такую чушь", - добавил он.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

https://radiosputnik.ria.ru/20221031/severnye-potoki-1828286312.html

россия

европа

армения

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, россия, европа, армения, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"