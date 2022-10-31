Путин: Европа молчит после подрывов "Северных потоков", будто так и надо
Путин: европейцы после подрывов "Северных потоков" рот закрыли и молчат, будто так и надо
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Европа молчит после подрывов "Северных потоков", несмотря на то, что это бьет по ее интересам, некоторые даже придумывают, что Россия сама их взорвала, придумывают всякую чушь, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы еще знаем вот эти трагические события, связанные с подрывом газопроводов. И европейцы, как часто это бывает, как почти всегда бывает, рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.
"Кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала. До такой бредятины трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее, придумывают всякую такую чушь", - добавил он.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".