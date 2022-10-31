17:46 31.10.2022 (обновлено: 18:27 31.10.2022)
Путин поручил продлить программу социальной газификации
Путин поручил правительству и "Газпрому" продлить программу социальной газификации
Газораспределительное устройство. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года, ждет доклад правительства и "Газпрома" по этому вопросу до 15 января, говорится в списке поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Газпром": продлить, определив параметры, и обеспечить реализацию программы социальной газификации. ... Доклад – до 15 января 2023 года, далее – ежегодно", - указывается в перечне.
Также президент рекомендовал руководителям регионов обеспечить инвалидам и ветеранам войн, многодетным семьям и малоимущим гражданам предоставление субсидий на покупку газового оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в размере не менее 100 тысяч рублей. Для этого правительству поручено обеспечить предоставление субъектам РФ межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование субсидий.
Кроме того, Путин поручил правительству и "Газпрому" до 1 декабря принять решения для бесплатного подключения оборудования медицинских организаций к газораспределительным сетям в рамках догазификации.
Правительство России в 2021 году по поручению президента начало внедрять социально ориентированную систему газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан.