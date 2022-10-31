https://ria.ru/20221031/gazifikatsiya-1828215308.html

Путин поручил продлить программу социальной газификации

Путин поручил продлить программу социальной газификации - РИА Новости, 31.10.2022

Путин поручил продлить программу социальной газификации

Президент России Владимир Путин поручил продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года, ждет доклад правительства и "Газпрома" по этому вопросу РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:46

2022-10-31T17:46

2022-10-31T18:27

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общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года, ждет доклад правительства и "Газпрома" по этому вопросу до 15 января, говорится в списке поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.Также президент рекомендовал руководителям регионов обеспечить инвалидам и ветеранам войн, многодетным семьям и малоимущим гражданам предоставление субсидий на покупку газового оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в размере не менее 100 тысяч рублей. Для этого правительству поручено обеспечить предоставление субъектам РФ межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование субсидий.Кроме того, Путин поручил правительству и "Газпрому" до 1 декабря принять решения для бесплатного подключения оборудования медицинских организаций к газораспределительным сетям в рамках догазификации.Правительство России в 2021 году по поручению президента начало внедрять социально ориентированную систему газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан.

https://ria.ru/20221027/gazifikatsiya-1827198001.html

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газпром, владимир путин, общество, россия, экономика, правительство рф