https://ria.ru/20221031/gaz-1828256023.html

Уровень заполнения газохранилищ в Германии превысил 98,5 процента

Уровень заполнения газохранилищ в Германии превысил 98,5 процента - РИА Новости, 31.10.2022

Уровень заполнения газохранилищ в Германии превысил 98,5 процента

Уровень заполнения газохранилищ в Германии достиг 98,52%, заполнение продолжается, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T19:48

2022-10-31T19:48

2022-10-31T19:49

германия

природный газ

в мире

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БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. Уровень заполнения газохранилищ в Германии достиг 98,52%, заполнение продолжается, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ.Отмечается, что обстановка продолжает оставаться напряженной, нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации."Заполнение продолжается. Общий уровень газохранилищ в Германии составляет 98,52%", - говорится в сообщении. Уточняется, что уровень газа в крупнейшем хранилище Германии - в Редене - составляет 91,41%.Регулятор добавил, что потребление газа в Германии на фоне теплой погоды на неделе с 17 по 23 октября было значительно ниже среднего уровня потребления за последние четыре года из-за температуры - она была на 2,5 градуса выше среднегодовой нормы 2018-2021 годов.Вместе с тем регулятор вновь подчеркнул важность экономии газа. Уточняется, что дефицита газа в стране зимой можно избежать, если, среди прочего, продолжать выполнять задачу по экономии энергоносителя на уровне не менее 20%.

https://ria.ru/20221031/khab-1828119230.html

https://ria.ru/20221031/gaz-1827251930.html

германия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, природный газ, в мире