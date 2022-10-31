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Уровень заполнения газохранилищ в Германии превысил 98,5 процента - РИА Новости, 31.10.2022
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Уровень заполнения газохранилищ в Германии превысил 98,5 процента
Уровень заполнения газохранилищ в Германии превысил 98,5 процента - РИА Новости, 31.10.2022
Уровень заполнения газохранилищ в Германии превысил 98,5 процента
Уровень заполнения газохранилищ в Германии достиг 98,52%, заполнение продолжается, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:48
2022-10-31T19:49
германия
природный газ
в мире
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БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. Уровень заполнения газохранилищ в Германии достиг 98,52%, заполнение продолжается, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ.Отмечается, что обстановка продолжает оставаться напряженной, нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации."Заполнение продолжается. Общий уровень газохранилищ в Германии составляет 98,52%", - говорится в сообщении. Уточняется, что уровень газа в крупнейшем хранилище Германии - в Редене - составляет 91,41%.Регулятор добавил, что потребление газа в Германии на фоне теплой погоды на неделе с 17 по 23 октября было значительно ниже среднего уровня потребления за последние четыре года из-за температуры - она была на 2,5 градуса выше среднегодовой нормы 2018-2021 годов.Вместе с тем регулятор вновь подчеркнул важность экономии газа. Уточняется, что дефицита газа в стране зимой можно избежать, если, среди прочего, продолжать выполнять задачу по экономии энергоносителя на уровне не менее 20%.
https://ria.ru/20221031/khab-1828119230.html
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германия, природный газ, в мире
Германия, Природный газ, В мире
19:48 31.10.2022 (обновлено: 19:49 31.10.2022)
 
Уровень заполнения газохранилищ в Германии превысил 98,5 процента

Уровень заполнения газовых хранилищ в Германии достиг 98,52 процента

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. Уровень заполнения газохранилищ в Германии достиг 98,52%, заполнение продолжается, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Отмечается, что обстановка продолжает оставаться напряженной, нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации.
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"Заполнение продолжается. Общий уровень газохранилищ в Германии составляет 98,52%", - говорится в сообщении. Уточняется, что уровень газа в крупнейшем хранилище Германии - в Редене - составляет 91,41%.
Регулятор добавил, что потребление газа в Германии на фоне теплой погоды на неделе с 17 по 23 октября было значительно ниже среднего уровня потребления за последние четыре года из-за температуры - она была на 2,5 градуса выше среднегодовой нормы 2018-2021 годов.
Вместе с тем регулятор вновь подчеркнул важность экономии газа. Уточняется, что дефицита газа в стране зимой можно избежать, если, среди прочего, продолжать выполнять задачу по экономии энергоносителя на уровне не менее 20%.
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