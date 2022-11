https://ria.ru/20221031/gaz-1827251930.html

Выбора не осталось. Европа подсела на российский сжиженный газ

Российский экспорт СПГ в ЕС увеличился в полтора раза — так Старый Свет восполняет нехватку трубопроводных поставок. Однако ажиотажный спрос заставил...

2022-10-31

экономика

евросоюз

северный поток

ямал спг

еврокомиссия

газпром

цены на нефть

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799875725_775:986:2662:2047_1920x0_80_0_0_fdf0aaebddbac35b760d9a6380f17550.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Ирина Красикова. Российский экспорт СПГ в ЕС увеличился в полтора раза — так Старый Свет восполняет нехватку трубопроводных поставок. Однако ажиотажный спрос заставил понервничать Азию: на мировом рынке усиливается конкуренция. Аналитики прогнозируют взлет котировок.Нашли альтернативуЗа три квартала этого года Евросоюз получил 15 миллиардов кубометров СПГ из России, сообщил представитель Еврокомиссии Тим Макфи. Для сравнения: за весь 2021-й европейцы приобрели 53 миллиарда, из них 20% — российские.Завозить газ танкерами пришлось из-за резкого сокращения прокачки по трубопроводам. С апреля Москва не продает энергоресурс странам, отказавшимся покупать за рубли.В июне возникли проблемы с основным маршрутом — "Северным потоком". "Газпром" сократил поставки до ста миллионов кубов в сутки, затем — до 67. В июле трубопровод закрыли на плановый ремонт, после которого запустили лишь на 40% мощности.Одна из турбин компрессорной станции "Портовая" застряла в Канаде, пояснили тогда в концерне. Ее ремонтировали в Монреале, в цехе Siemens Energy британской Industrial Turbine Company Limited. Однако Оттава вывозить оборудование запретила. Газоперекачивающий агрегат создан на базе авиадвигателей и относится к товарам двойного действия, подпадающим под санкции, заявили канадцы. Цены на топливо тут же взлетели. Ситуацию усугубила диверсия в конце сентября.Евросоюз сильно зависел от российского газа, а с альтернативами негусто. Зеленая энергетика еще недостаточно развита, атомная — заморожена.Норвегия, Катар и Алжир, конечно, могут нарастить добычу. Но полностью заместить Россию, обеспечивавшую Европу на 40%, пока нереально."На фоне сильного дефицита энергоресурсов Старый Свет расширяет закупки СПГ. Прежде всего в США — у крупнейшего в мире экспортера", — отмечает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.СПГ поставляют также Катар, Алжир, Нигерия, Папуа — Новая Гвинея и Австралия. Сейчас к ним присоединились Экваториальная Гвинея, Тринидад и Тобаго.Новый взлет ценОднако этого мало. "Трубопроводный импорт сократился до минимума, но ЕС продолжает совершенно спокойно тратить деньги на СПГ из России, доставляемый гигантскими кораблями", — возмущается The Wall Street Journal.Танкеры — не под санкциями. Российский экспорт в августе увеличился на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В результате Москва стала вторым поставщиком СПГ в ЕС. "Тут нет зависимости от транзитеров. В отличие от трубопроводного, за СПГ покупатели расплачиваются не в рублях, а в удобных для них валютах. От Балтики и Арктики ближе, чем от США и Ближнего Востока", — объясняет Марк Гойхман.Главное преимущество СПГ — мобильность. Танкеры ходят по всему миру. И для России в условиях неработающих газопроводов этот бизнес перспективен.Однако объем производства ограничен — сейчас порядка 30 миллионов тонн в год. Из них около 27 с половиной дают крупнотоннажные терминалы "Ямал СПГ" и "Сахалин-2".К 2035 году планируют нарастить мощности до 80-140 миллионов тонн. До санкций это было вполне осуществимо. Теперь же возникли проблемы с оборудованием для новых заводов.Тем не менее к 2026-му ожидают запуск минимум двух крупнотоннажных производств, которые увеличат выпуск вдвое.Под некоторые проекты успели закупить и установить оборудование. Остальным придется ждать, когда разберутся с импортозамещением.Между тем СПГ покупают не только европейцы. В преддверии зимы усиленно пополняют газовые хранилища китайцы.Больше всего они приобретают у Соединенных Штатов. Причем компании КНР, подписавшие долгосрочные контракты, перепродают излишки, зарабатывая сотни миллионов долларов на каждой партии, утверждает The Wall Street Journal. Среди основных клиентов — страны Европы, Япония и Южная Корея.А дефицит ощущает не только ЕС. "Азия должна бороться за газ, конкурируя с Европой, для которой СПГ больше не дополнительный источник энергии — фактически основной", — отмечает Такаюки Ногами, главный экономист государственной Japan Oil, Gas and Metals National Corp.Аналитики указывают: энергетическая безопасность многих стран остается хрупкой. Если конкуренция между ЕС и Азией за газ продолжит усиливаться, это приведет к очередному скачку цен на мировом рынке.

европа

россия

2022

экономика, евросоюз, северный поток, ямал спг, еврокомиссия, газпром, цены на нефть, европа, марк гойхман, россия