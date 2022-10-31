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Путин назначил Александра Розина замдиректора ФСИН - РИА Новости, 31.10.2022
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Путин назначил Александра Розина замдиректора ФСИН
Путин назначил Александра Розина замдиректора ФСИН - РИА Новости, 31.10.2022
Путин назначил Александра Розина замдиректора ФСИН
Александр Розин назначен замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), соответствующий указ президента РФ опубликован на интернет-портале... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:52
2022-10-31T13:59
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
политика
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Александр Розин назначен замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), соответствующий указ президента РФ опубликован на интернет-портале правовой информации."Назначить Розина Александра Николаевича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний... Присвоить Розину Александру Николаевичу специальное звание генерал-майора внутренней службы. ... Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте указа.Розин ранее занимал должность главного инспектора МВД России – в феврале на сайте "МВД Медиа" сообщалось о присвоении ему звания генерал-майора полиции.
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), политика, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Политика, Владимир Путин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
13:52 31.10.2022 (обновлено: 13:59 31.10.2022)
 
Путин назначил Александра Розина замдиректора ФСИН

Путин назначил генерал-майора МВД Александра Розина заместителем директора ФСИН

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в медиабанкПапка с логотипом ФСИН РФ
Папка с логотипом ФСИН РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Артем Житенев
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Папка с логотипом ФСИН РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Александр Розин назначен замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), соответствующий указ президента РФ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Назначить Розина Александра Николаевича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний... Присвоить Розину Александру Николаевичу специальное звание генерал-майора внутренней службы. ... Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте указа.
Розин ранее занимал должность главного инспектора МВД России – в феврале на сайте "МВД Медиа" сообщалось о присвоении ему звания генерал-майора полиции.
Валерий Бояринев - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 15:28
Путин назначил Бояринева первым замдиректора ФСИН
 
РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ПолитикаВладимир ПутинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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