https://ria.ru/20221031/fsin-1828096818.html

Путин назначил Александра Розина замдиректора ФСИН

Путин назначил Александра Розина замдиректора ФСИН - РИА Новости, 31.10.2022

Путин назначил Александра Розина замдиректора ФСИН

Александр Розин назначен замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), соответствующий указ президента РФ опубликован на интернет-портале... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:52

2022-10-31T13:52

2022-10-31T13:59

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

политика

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Александр Розин назначен замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), соответствующий указ президента РФ опубликован на интернет-портале правовой информации."Назначить Розина Александра Николаевича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний... Присвоить Розину Александру Николаевичу специальное звание генерал-майора внутренней службы. ... Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте указа.Розин ранее занимал должность главного инспектора МВД России – в феврале на сайте "МВД Медиа" сообщалось о присвоении ему звания генерал-майора полиции.

https://ria.ru/20220704/boyarinev-1800128897.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), политика, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)