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Путин назначил Александра Розина замдиректора ФСИН
Путин назначил Александра Розина замдиректора ФСИН - РИА Новости, 31.10.2022
Путин назначил Александра Розина замдиректора ФСИН
Александр Розин назначен замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), соответствующий указ президента РФ опубликован на интернет-портале... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:52
2022-10-31T13:52
2022-10-31T13:59
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
политика
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Александр Розин назначен замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), соответствующий указ президента РФ опубликован на интернет-портале правовой информации."Назначить Розина Александра Николаевича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний... Присвоить Розину Александру Николаевичу специальное звание генерал-майора внутренней службы. ... Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте указа.Розин ранее занимал должность главного инспектора МВД России – в феврале на сайте "МВД Медиа" сообщалось о присвоении ему звания генерал-майора полиции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), политика, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Политика, Владимир Путин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
13:52 31.10.2022 (обновлено: 13:59 31.10.2022)
Путин назначил Александра Розина замдиректора ФСИН
Путин назначил генерал-майора МВД Александра Розина заместителем директора ФСИН