https://ria.ru/20221031/forum-1828168279.html

На молодежном форуме в КЧР обсудили вопросы языка, культуры, традиций

На молодежном форуме в КЧР обсудили вопросы языка, культуры, традиций - РИА Новости, 31.10.2022

На молодежном форуме в КЧР обсудили вопросы языка, культуры, традиций

Участники форума межкультурного диалога для молодежи из КЧР, Кабардино-Балкарии и Адыгеи, который прошел в поселке Архыз Карачаево-Черкесии, обсудили вопросы... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:29

2022-10-31T16:29

2022-10-31T16:29

карачаево-черкесская республика

архыз

северный кавказ

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ЧЕРКЕССК, 31 окт – РИА Новости. Участники форума межкультурного диалога для молодежи из КЧР, Кабардино-Балкарии и Адыгеи, который прошел в поселке Архыз Карачаево-Черкесии, обсудили вопросы языка, культуры и традиций, трудоустройства молодежи, сообщило министерство КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.Участники форума работали над созданием социальных проектов, участвовали в тренингах по командообразованию и дизайн-мышлению, интеллектуальных играх, стали слушателями мастер-классов и лекций от экспертов и лекторов российских вузов.Как рассказали в министерстве, участники обращали внимание на такие темы как утрата родных языков, культуры и традиций, обсуждали вопросы трудоустройства молодежи, продвижение бренда Северного Кавказа и т.д.По итогам форума, который прошел в игровой форме, первое место заняла команда "КульТур" с идеей разработки маршрутной карты с посещением туристических мест Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Второе место осталось за командой "Духовный фундамент-2023", выступившей с проектом "Система наставничества в формировании духовно-нравственных ценностей". Третье место раздели между собой две команды "Мой Кавказ - Моя Россия" и "Умный Кавказ", презентовавшие проект об инструментах сохранения родного языка и культуры.Форум межкультурного диалога проводится пятый раз и стал традиционной площадкой коммуникации заинтересованных молодых людей, стремящихся к взаимодействию в рамках образовательной и общественной деятельности.

https://ria.ru/20221027/grant-1827265552.html

архыз

северный кавказ

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

архыз, северный кавказ