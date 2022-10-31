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На молодежном форуме в КЧР обсудили вопросы языка, культуры, традиций - РИА Новости, 31.10.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20221031/forum-1828168279.html
На молодежном форуме в КЧР обсудили вопросы языка, культуры, традиций
На молодежном форуме в КЧР обсудили вопросы языка, культуры, традиций - РИА Новости, 31.10.2022
На молодежном форуме в КЧР обсудили вопросы языка, культуры, традиций
Участники форума межкультурного диалога для молодежи из КЧР, Кабардино-Балкарии и Адыгеи, который прошел в поселке Архыз Карачаево-Черкесии, обсудили вопросы... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:29
2022-10-31T16:29
карачаево-черкесская республика
архыз
северный кавказ
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ЧЕРКЕССК, 31 окт – РИА Новости. Участники форума межкультурного диалога для молодежи из КЧР, Кабардино-Балкарии и Адыгеи, который прошел в поселке Архыз Карачаево-Черкесии, обсудили вопросы языка, культуры и традиций, трудоустройства молодежи, сообщило министерство КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.Участники форума работали над созданием социальных проектов, участвовали в тренингах по командообразованию и дизайн-мышлению, интеллектуальных играх, стали слушателями мастер-классов и лекций от экспертов и лекторов российских вузов.Как рассказали в министерстве, участники обращали внимание на такие темы как утрата родных языков, культуры и традиций, обсуждали вопросы трудоустройства молодежи, продвижение бренда Северного Кавказа и т.д.По итогам форума, который прошел в игровой форме, первое место заняла команда "КульТур" с идеей разработки маршрутной карты с посещением туристических мест Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Второе место осталось за командой "Духовный фундамент-2023", выступившей с проектом "Система наставничества в формировании духовно-нравственных ценностей". Третье место раздели между собой две команды "Мой Кавказ - Моя Россия" и "Умный Кавказ", презентовавшие проект об инструментах сохранения родного языка и культуры.Форум межкультурного диалога проводится пятый раз и стал традиционной площадкой коммуникации заинтересованных молодых людей, стремящихся к взаимодействию в рамках образовательной и общественной деятельности.
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архыз, северный кавказ
Карачаево-Черкесская Республика, Архыз, Северный Кавказ
16:29 31.10.2022
 

На молодежном форуме в КЧР обсудили вопросы языка, культуры, традиций

© Фото : Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской РеспубликиНа молодежном форуме в КЧР обсудили вопросы языка, культуры, традиций
На молодежном форуме в КЧР обсудили вопросы языка, культуры, традиций - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 31 окт – РИА Новости. Участники форума межкультурного диалога для молодежи из КЧР, Кабардино-Балкарии и Адыгеи, который прошел в поселке Архыз Карачаево-Черкесии, обсудили вопросы языка, культуры и традиций, трудоустройства молодежи, сообщило министерство КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.
Участники форума работали над созданием социальных проектов, участвовали в тренингах по командообразованию и дизайн-мышлению, интеллектуальных играх, стали слушателями мастер-классов и лекций от экспертов и лекторов российских вузов.
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27 октября, 17:19Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: КЧР получит грант на развитие молодежной политики
Как рассказали в министерстве, участники обращали внимание на такие темы как утрата родных языков, культуры и традиций, обсуждали вопросы трудоустройства молодежи, продвижение бренда Северного Кавказа и т.д.
По итогам форума, который прошел в игровой форме, первое место заняла команда "КульТур" с идеей разработки маршрутной карты с посещением туристических мест Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Второе место осталось за командой "Духовный фундамент-2023", выступившей с проектом "Система наставничества в формировании духовно-нравственных ценностей". Третье место раздели между собой две команды "Мой Кавказ - Моя Россия" и "Умный Кавказ", презентовавшие проект об инструментах сохранения родного языка и культуры.
Форум межкультурного диалога проводится пятый раз и стал традиционной площадкой коммуникации заинтересованных молодых людей, стремящихся к взаимодействию в рамках образовательной и общественной деятельности.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаАрхызСеверный Кавказ
 
 
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