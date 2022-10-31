https://ria.ru/20221031/evakuatsiya-1828080967.html
В Подмосковье приедут порядка 500 жителей Белгородской области
В Подмосковье приедут порядка 500 жителей Белгородской области - РИА Новости, 31.10.2022
В Подмосковье приедут порядка 500 жителей Белгородской области
Порядка 500 жителей Белгородской области приедут в Московскую область из пострадавших от обстрелов населенных пунктов, заявил губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:08
2022-10-31T13:08
2022-10-31T13:08
общество
андрей воробьев
вячеслав гладков
белгородская область
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белгородский район
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Порядка 500 жителей Белгородской области приедут в Московскую область из пострадавших от обстрелов населенных пунктов, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителей села Щетиновка Белгородского района вывезли из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины."Что касается временных переселенцев, гостей из Белгорода, Белгородской области, которые к нам приехали на выходных - это 370 человек пока. Будет порядка 500, и, возможно, ещё приедут к нам", - сказал Воробьёв на совещании с главами округов и региональными министрами.Он также отметил, что приехали преимущественно дети, их приехало около 140, и молодые семьи. Он также попросил все центры размещения вывезенных белгородцев обеспечить детям продолжение обучения в школах и посещение детских садов."Пожилые люди есть. Также нужно уделить внимание. Может быть, кому-то нужна диспансеризация, диагностика", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20221028/gladkov-1827450052.html
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828077746.html
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общество, андрей воробьев, вячеслав гладков, белгородская область, московская область (подмосковье), белгородский район
Общество, Андрей Воробьев, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Московская область (Подмосковье), Белгородский район
В Подмосковье приедут порядка 500 жителей Белгородской области
Губернатор Воробьев: в Подмосковье приедут порядка 500 жителей Белгородской области