https://ria.ru/20221031/evakuatsiya-1828080967.html

В Подмосковье приедут порядка 500 жителей Белгородской области

В Подмосковье приедут порядка 500 жителей Белгородской области - РИА Новости, 31.10.2022

В Подмосковье приедут порядка 500 жителей Белгородской области

Порядка 500 жителей Белгородской области приедут в Московскую область из пострадавших от обстрелов населенных пунктов, заявил губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:08

2022-10-31T13:08

2022-10-31T13:08

общество

андрей воробьев

вячеслав гладков

белгородская область

московская область (подмосковье)

белгородский район

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Порядка 500 жителей Белгородской области приедут в Московскую область из пострадавших от обстрелов населенных пунктов, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителей села Щетиновка Белгородского района вывезли из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины."Что касается временных переселенцев, гостей из Белгорода, Белгородской области, которые к нам приехали на выходных - это 370 человек пока. Будет порядка 500, и, возможно, ещё приедут к нам", - сказал Воробьёв на совещании с главами округов и региональными министрами.Он также отметил, что приехали преимущественно дети, их приехало около 140, и молодые семьи. Он также попросил все центры размещения вывезенных белгородцев обеспечить детям продолжение обучения в школах и посещение детских садов."Пожилые люди есть. Также нужно уделить внимание. Может быть, кому-то нужна диспансеризация, диагностика", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20221028/gladkov-1827450052.html

https://ria.ru/20221031/ukraina-1828077746.html

белгородская область

московская область (подмосковье)

белгородский район

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общество, андрей воробьев, вячеслав гладков, белгородская область, московская область (подмосковье), белгородский район