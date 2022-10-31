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В Подмосковье приедут порядка 500 жителей Белгородской области - РИА Новости, 31.10.2022
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В Подмосковье приедут порядка 500 жителей Белгородской области
В Подмосковье приедут порядка 500 жителей Белгородской области - РИА Новости, 31.10.2022
В Подмосковье приедут порядка 500 жителей Белгородской области
Порядка 500 жителей Белгородской области приедут в Московскую область из пострадавших от обстрелов населенных пунктов, заявил губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:08
2022-10-31T13:08
общество
андрей воробьев
вячеслав гладков
белгородская область
московская область (подмосковье)
белгородский район
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Порядка 500 жителей Белгородской области приедут в Московскую область из пострадавших от обстрелов населенных пунктов, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителей села Щетиновка Белгородского района вывезли из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины."Что касается временных переселенцев, гостей из Белгорода, Белгородской области, которые к нам приехали на выходных - это 370 человек пока. Будет порядка 500, и, возможно, ещё приедут к нам", - сказал Воробьёв на совещании с главами округов и региональными министрами.Он также отметил, что приехали преимущественно дети, их приехало около 140, и молодые семьи. Он также попросил все центры размещения вывезенных белгородцев обеспечить детям продолжение обучения в школах и посещение детских садов."Пожилые люди есть. Также нужно уделить внимание. Может быть, кому-то нужна диспансеризация, диагностика", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20221028/gladkov-1827450052.html
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белгородская область
московская область (подмосковье)
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общество, андрей воробьев, вячеслав гладков, белгородская область, московская область (подмосковье), белгородский район
Общество, Андрей Воробьев, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Московская область (Подмосковье), Белгородский район
13:08 31.10.2022
 
В Подмосковье приедут порядка 500 жителей Белгородской области

Губернатор Воробьев: в Подмосковье приедут порядка 500 жителей Белгородской области

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкЭвакуированные жители в Белгороде
Эвакуированные жители в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Эвакуированные жители в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Порядка 500 жителей Белгородской области приедут в Московскую область из пострадавших от обстрелов населенных пунктов, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителей села Щетиновка Белгородского района вывезли из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины.
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"Что касается временных переселенцев, гостей из Белгорода, Белгородской области, которые к нам приехали на выходных - это 370 человек пока. Будет порядка 500, и, возможно, ещё приедут к нам", - сказал Воробьёв на совещании с главами округов и региональными министрами.
Он также отметил, что приехали преимущественно дети, их приехало около 140, и молодые семьи. Он также попросил все центры размещения вывезенных белгородцев обеспечить детям продолжение обучения в школах и посещение детских садов.
"Пожилые люди есть. Также нужно уделить внимание. Может быть, кому-то нужна диспансеризация, диагностика", - добавил губернатор.
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ОбществоАндрей ВоробьевВячеслав ГладковБелгородская областьМосковская область (Подмосковье)Белгородский район
 
 
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