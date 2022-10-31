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В Энергодаре восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ - РИА Новости, 31.10.2022
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В Энергодаре восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ
В Энергодаре восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ - РИА Новости, 31.10.2022
В Энергодаре восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ
В Энергодаре восстановлено электроснабжение, нарушенное после украинского обстрела в воскресенье, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T18:11
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жкх
евгений балицкий
энергодар
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Энергодаре восстановлено электроснабжение, нарушенное после украинского обстрела в воскресенье, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Накануне глава администрации Энергодара Александр Волга говорил, что город остался без электроснабжения после удара украинских войск по энергетической инфраструктуре города."Да, инфраструктура восстановлена. Вчера не было света некоторое время в городе, но сегодня уже все работает. Мы научились быстро нейтрализовать проблемы, которые нам создает укронацистская власть", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
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жкх, евгений балицкий, энергодар
ЖКХ, Евгений Балицкий, Энергодар
18:11 31.10.2022 (обновлено: 18:12 31.10.2022)
 
В Энергодаре восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ

Врио губернатора Балицкий: в Энергодаре восстановили электроснабжение после обстрела

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на Каховское водохранилище в Энергодаре
Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости
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Вид на Каховское водохранилище в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Энергодаре восстановлено электроснабжение, нарушенное после украинского обстрела в воскресенье, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Накануне глава администрации Энергодара Александр Волга говорил, что город остался без электроснабжения после удара украинских войск по энергетической инфраструктуре города.
"Да, инфраструктура восстановлена. Вчера не было света некоторое время в городе, но сегодня уже все работает. Мы научились быстро нейтрализовать проблемы, которые нам создает укронацистская власть", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
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ЖКХЕвгений БалицкийЭнергодар
 
 
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