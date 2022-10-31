https://ria.ru/20221031/energodar-1828043284.html
Новгородские специалисты помогут наладить отопление в Энергодаре
Новгородские специалисты помогут наладить отопление в Энергодаре - РИА Новости, 31.10.2022
Новгородские специалисты помогут наладить отопление в Энергодаре
Специалисты из Новгородской области помогут запустить систему отопления в городе Энергодаре Запорожской области, сообщила пресс-служба новгородского... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:26
2022-10-31T11:26
2022-10-31T11:26
новгородская область
энергодар
андрей никитин (политик)
запорожская область
россия
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жкх
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Специалисты из Новгородской области помогут запустить систему отопления в городе Энергодаре Запорожской области, сообщила пресс-служба новгородского правительства.Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ходе визита в Запорожскую область обсудил с главой ВГА Энергодара Александром Волгой запуск отопления и восстановление городской инфраструктуры, пострадавшей от боевых действий.Как информируют власти Новгородской области, специалисты из этого региона уже обследовали 12 тепловых распределительных пунктов теплового хозяйства Энергодара для возможного подключения блок-модульных дизельных котельных."Мы договорились с главой правительства Запорожской области: будут созданы аварийные бригады, которые окажут содействие в монтаже этих котельных. Во-вторых, есть тепловые пушки, которые позволят нам обогреть ключевые точки. Станции придут. Задача – как можно скорее их запустить", – сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении.Энергодар, где живут около 20 тысяч человек, находится в непосредственной близости от зоны боевых действий. Ранее для ремонта пострадавших жилых домов и объектов жизнеобеспечения специалистами Новгородской области были доставлены автовышка, автомобиль повышенной проходимости для аварийной бригады, а также 200 кубометров пиломатериалов, более 4 тысяч квадратных метров листового стекла, мобильный дизель-генератор и необходимые инструменты."Спасибо за все гуманитарные миссии, которые выполняете на территории Васильевского района, города Энергодара. Без вас было бы тяжело", - поблагодарил глава ВГА Энергодара представителей власти и бизнеса Новгородской области.
https://ria.ru/20221028/sotrudnichestvo-1827676359.html
https://ria.ru/20221020/mery-1825280830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, энергодар, андрей никитин (политик), запорожская область, россия, украина, в мире, жкх, общество
Новгородская область, Энергодар, Андрей Никитин (политик), Запорожская область, Россия, Украина, В мире, ЖКХ, Общество
Новгородские специалисты помогут наладить отопление в Энергодаре
Специалисты из Новгородской области помогут запустить систему отопления в Энергодаре
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости.
Специалисты из Новгородской области помогут запустить систему отопления в городе Энергодаре Запорожской области, сообщила
пресс-служба новгородского правительства.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
в ходе визита в Запорожскую область обсудил с главой ВГА Энергодара Александром Волгой запуск отопления и восстановление городской инфраструктуры, пострадавшей от боевых действий.
Как информируют власти Новгородской области, специалисты из этого региона уже обследовали 12 тепловых распределительных пунктов теплового хозяйства Энергодара для возможного подключения блок-модульных дизельных котельных.
"Мы договорились с главой правительства Запорожской области: будут созданы аварийные бригады, которые окажут содействие в монтаже этих котельных. Во-вторых, есть тепловые пушки, которые позволят нам обогреть ключевые точки. Станции придут. Задача – как можно скорее их запустить", – сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении.
Энергодар, где живут около 20 тысяч человек, находится в непосредственной близости от зоны боевых действий. Ранее для ремонта пострадавших жилых домов и объектов жизнеобеспечения специалистами Новгородской области были доставлены автовышка, автомобиль повышенной проходимости для аварийной бригады, а также 200 кубометров пиломатериалов, более 4 тысяч квадратных метров листового стекла, мобильный дизель-генератор и необходимые инструменты.
"Спасибо за все гуманитарные миссии, которые выполняете на территории Васильевского района, города Энергодара. Без вас было бы тяжело", - поблагодарил глава ВГА Энергодара представителей власти и бизнеса Новгородской области.