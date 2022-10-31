https://ria.ru/20221031/energodar-1828043284.html

Новгородские специалисты помогут наладить отопление в Энергодаре

Новгородские специалисты помогут наладить отопление в Энергодаре - РИА Новости, 31.10.2022

Новгородские специалисты помогут наладить отопление в Энергодаре

Специалисты из Новгородской области помогут запустить систему отопления в городе Энергодаре Запорожской области, сообщила пресс-служба новгородского... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:26

2022-10-31T11:26

2022-10-31T11:26

новгородская область

энергодар

андрей никитин (политик)

запорожская область

россия

украина

в мире

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827879932_0:244:2874:1861_1920x0_80_0_0_a70dc63eb35722f85c8df68012e2a6aa.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Специалисты из Новгородской области помогут запустить систему отопления в городе Энергодаре Запорожской области, сообщила пресс-служба новгородского правительства.Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ходе визита в Запорожскую область обсудил с главой ВГА Энергодара Александром Волгой запуск отопления и восстановление городской инфраструктуры, пострадавшей от боевых действий.Как информируют власти Новгородской области, специалисты из этого региона уже обследовали 12 тепловых распределительных пунктов теплового хозяйства Энергодара для возможного подключения блок-модульных дизельных котельных."Мы договорились с главой правительства Запорожской области: будут созданы аварийные бригады, которые окажут содействие в монтаже этих котельных. Во-вторых, есть тепловые пушки, которые позволят нам обогреть ключевые точки. Станции придут. Задача – как можно скорее их запустить", – сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении.Энергодар, где живут около 20 тысяч человек, находится в непосредственной близости от зоны боевых действий. Ранее для ремонта пострадавших жилых домов и объектов жизнеобеспечения специалистами Новгородской области были доставлены автовышка, автомобиль повышенной проходимости для аварийной бригады, а также 200 кубометров пиломатериалов, более 4 тысяч квадратных метров листового стекла, мобильный дизель-генератор и необходимые инструменты."Спасибо за все гуманитарные миссии, которые выполняете на территории Васильевского района, города Энергодара. Без вас было бы тяжело", - поблагодарил глава ВГА Энергодара представителей власти и бизнеса Новгородской области.

https://ria.ru/20221028/sotrudnichestvo-1827676359.html

https://ria.ru/20221020/mery-1825280830.html

новгородская область

энергодар

запорожская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новгородская область, энергодар, андрей никитин (политик), запорожская область, россия, украина, в мире, жкх, общество