15:25 31.10.2022 (обновлено: 15:27 31.10.2022)
На Украине вводят локальные ограничения потребления электричества
"Укрэнерго" вводит локальные ограничения потребления электричества в пределах областей
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Новые повреждения на объектах энергосистемы Украины усугубили ситуацию в энергоснабжении, в связи с чем ранее введенные стабилизационные отключения электричества отменяются и вводятся локальные ограничения - в пределах областей, сообщили в госэнергокомпании НЭК "Укрэнерго".
"Новые повреждения усугубили ситуацию в энергосистеме Украины. Стабилизационные графики почасовых отключений, которые были введены с 6 часов утра во всех регионах, отменены", - сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.
В компании отметили, что для ликвидации аварий, вызванных последствиями обстрелов, в отдельных регионах операторами распределительных сетей (облэнерго) введены локальные ограничения потребителей в пределах областей. В дальнейшем, как сообщает "Укрэнерго", ограничения потребителей будут регулироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме. При этом в компании призвали население очередной раз помочь и потреблять электричество экономно.
Ранее в понедельник глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что с этой недели графики отключений электричества по всей территории Украины должны стать плановыми, однако, учитывая массированность ракетных ударов, отключения могут стать аварийными.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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