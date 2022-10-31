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В Екатеринбурге перекрыли Макаровский мост из-за сообщения о "минировании" - РИА Новости, 31.10.2022
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В Екатеринбурге перекрыли Макаровский мост из-за сообщения о "минировании"
В Екатеринбурге перекрыли Макаровский мост из-за сообщения о "минировании" - РИА Новости, 31.10.2022
В Екатеринбурге перекрыли Макаровский мост из-за сообщения о "минировании"
Макаровский мост в центре Екатеринбурга перекрыли из-за сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:57
2022-10-31T14:20
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Макаровский мост в центре Екатеринбурга перекрыли из-за сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации."Сообщение о "минировании" поступило в ГИБДД. Сотрудники ГИБДД закрыли движение по мосту", - сказала собеседница агентства.Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что информация о "минировании" оказалась ложной, проверка завершена.В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу отказались комментировать причины перекрытия. В пресс-службе городской полиции РИА Новости заявили, что не обладают информацией.Макаровский мост является самым длинным в уральской столице, в 2017 году был закрыт на реконструкцию, после чего движение по нему было запущено в октябре прошлого года.
https://ria.ru/20221019/kazan-1825065549.html
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происшествия, екатеринбург, гибдд мвд рф
Происшествия, Екатеринбург, ГИБДД МВД РФ
13:57 31.10.2022 (обновлено: 14:20 31.10.2022)
 
В Екатеринбурге перекрыли Макаровский мост из-за сообщения о "минировании"

Самый длинный мост в Екатеринбурге перекрыли из-за сообщения о "минировании"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Макаровский мост в центре Екатеринбурга перекрыли из-за сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
"Сообщение о "минировании" поступило в ГИБДД. Сотрудники ГИБДД закрыли движение по мосту", - сказала собеседница агентства.
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Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что информация о "минировании" оказалась ложной, проверка завершена.
"Проверке дан отбой, мост работает в штатном режиме, сыщики разыскивают автора криминального послания, целью которого была, очевидно, была дестабилизация обстановки на территории Среднего Урала, но воплотить ее в жизнь злоумышленникам не удалось и не удастся", – добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу отказались комментировать причины перекрытия. В пресс-службе городской полиции РИА Новости заявили, что не обладают информацией.
Макаровский мост является самым длинным в уральской столице, в 2017 году был закрыт на реконструкцию, после чего движение по нему было запущено в октябре прошлого года.
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