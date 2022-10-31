https://ria.ru/20221031/ekaterinburg-1828098491.html

В Екатеринбурге перекрыли Макаровский мост из-за сообщения о "минировании"

В Екатеринбурге перекрыли Макаровский мост из-за сообщения о "минировании" - РИА Новости, 31.10.2022

В Екатеринбурге перекрыли Макаровский мост из-за сообщения о "минировании"

Макаровский мост в центре Екатеринбурга перекрыли из-за сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:57

2022-10-31T13:57

2022-10-31T14:20

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Макаровский мост в центре Екатеринбурга перекрыли из-за сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации."Сообщение о "минировании" поступило в ГИБДД. Сотрудники ГИБДД закрыли движение по мосту", - сказала собеседница агентства.Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что информация о "минировании" оказалась ложной, проверка завершена.В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу отказались комментировать причины перекрытия. В пресс-службе городской полиции РИА Новости заявили, что не обладают информацией.Макаровский мост является самым длинным в уральской столице, в 2017 году был закрыт на реконструкцию, после чего движение по нему было запущено в октябре прошлого года.

https://ria.ru/20221019/kazan-1825065549.html

https://ria.ru/20221031/suda-1828087667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, гибдд мвд рф