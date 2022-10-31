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Движение на Пятницком шоссе в Москве осложнено из-за аварии - РИА Новости, 31.10.2022
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Движение на Пятницком шоссе в Москве осложнено из-за аварии
Движение на Пятницком шоссе в Москве осложнено из-за аварии - РИА Новости, 31.10.2022
Движение на Пятницком шоссе в Москве осложнено из-за аварии
Авария с несколькими автомобилями произошла на Пятницком шоссе в Москве, движение осложнено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T01:57
2022-10-31T03:52
происшествия
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Авария с несколькими автомобилями произошла на Пятницком шоссе в Москве, движение осложнено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."️На Пятницком шоссе в районе дома 1 при движении в сторону области столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в районе аварии осложнено", - говорится в сообщении.Добавляется, что все три полосы заняты. В дептрансе советуют объезжать этот участок.Информация о пострадавших уточняется.Позже дептранс сообщил, что проезжая часть освобождена.Ранее Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы и ветра. Предупреждение о ветре с порывами 15-20 метров в секунду действует до 21.00 31 октября. Кроме того, предупреждение о гололедице в столице действует с 19.00 30 октября до 19.00 31 октября, в области с 18.00 30 октября до 21.00 31 октября.
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происшествия, москва, гидрометцентр
Происшествия, Москва, Гидрометцентр
01:57 31.10.2022 (обновлено: 03:52 31.10.2022)
 
Движение на Пятницком шоссе в Москве осложнено из-за аварии

В Москве на Пятницком шоссе произошло ДТП с несколькими автомобилями, движение осложнено

© РИА Новости / Григорий СысоевАвтомобили стоят в пробке в Москве
Автомобили стоят в пробке в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Автомобили стоят в пробке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Авария с несколькими автомобилями произошла на Пятницком шоссе в Москве, движение осложнено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"️На Пятницком шоссе в районе дома 1 при движении в сторону области столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в районе аварии осложнено", - говорится в сообщении.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 22:32
Движение на Рябиновой улице в Москве перекрыто из-за массового ДТП
Добавляется, что все три полосы заняты. В дептрансе советуют объезжать этот участок.
Информация о пострадавших уточняется.
Позже дептранс сообщил, что проезжая часть освобождена.
Ранее Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы и ветра. Предупреждение о ветре с порывами 15-20 метров в секунду действует до 21.00 31 октября. Кроме того, предупреждение о гололедице в столице действует с 19.00 30 октября до 19.00 31 октября, в области с 18.00 30 октября до 21.00 31 октября.
Дорожный знак Внимание ДТП - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 22:16
В Москве на Рябиновой улице произошло несколько ДТП с участием 20 машин
 
ПроисшествияМоскваГидрометцентр
 
 
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