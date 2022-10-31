https://ria.ru/20221031/dosmotr-1828249718.html
СКЦ досмотрел некоторые из ста судов в рамках зерновой сделки
СКЦ досмотрел некоторые из ста судов в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 31.10.2022
СКЦ досмотрел некоторые из ста судов в рамках зерновой сделки
Совместный координационный центр досмотрел некоторые из 100 судов, выстроившихся в очередь в рамках черноморской зерновой инициативы, заявил на заседании СБ ООН РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:15
2022-10-31T19:15
2022-10-31T20:06
оон
в мире
мартин гриффитс
совет безопасности оон
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ООН, 31 окт – РИА Новости. Совместный координационный центр досмотрел некоторые из 100 судов, выстроившихся в очередь в рамках черноморской зерновой инициативы, заявил на заседании СБ ООН замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс."Сегодня были приняты экстренные меры по выпуску части грузов из украинских портов и досмотру некоторых из 100 судов, стоящих в очереди и готовых к отплытию. Нам необходимо продолжать выполнять взятые на себя обязательства и действовать согласованно, как и прежде. Насколько мы понимаем, инициатива и принятые в ее рамках обязательства остаются в силе", - сказал Гриффитс."Сегодня из украинских портов вышли 12 кораблей, а два отправились на погрузку. Все это суда, ранее проинспектированные полным составом СКЦ", - добавил он.
https://ria.ru/20221031/skts-1828248835.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, в мире, мартин гриффитс, совет безопасности оон
ООН, В мире, Мартин Гриффитс, Совет Безопасности ООН
19:15 31.10.2022 (обновлено: 20:06 31.10.2022)
СКЦ досмотрел некоторые из ста судов в рамках зерновой сделки
СКЦ в понедельник досмотрел некоторые из ста судов в рамках зерновой сделки