https://ria.ru/20221031/dosmotr-1828249718.html

СКЦ досмотрел некоторые из ста судов в рамках зерновой сделки

СКЦ досмотрел некоторые из ста судов в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 31.10.2022

СКЦ досмотрел некоторые из ста судов в рамках зерновой сделки

Совместный координационный центр досмотрел некоторые из 100 судов, выстроившихся в очередь в рамках черноморской зерновой инициативы, заявил на заседании СБ ООН РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T19:15

2022-10-31T19:15

2022-10-31T20:06

оон

в мире

мартин гриффитс

совет безопасности оон

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ООН, 31 окт – РИА Новости. Совместный координационный центр досмотрел некоторые из 100 судов, выстроившихся в очередь в рамках черноморской зерновой инициативы, заявил на заседании СБ ООН замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс."Сегодня были приняты экстренные меры по выпуску части грузов из украинских портов и досмотру некоторых из 100 судов, стоящих в очереди и готовых к отплытию. Нам необходимо продолжать выполнять взятые на себя обязательства и действовать согласованно, как и прежде. Насколько мы понимаем, инициатива и принятые в ее рамках обязательства остаются в силе", - сказал Гриффитс."Сегодня из украинских портов вышли 12 кораблей, а два отправились на погрузку. Все это суда, ранее проинспектированные полным составом СКЦ", - добавил он.

https://ria.ru/20221031/skts-1828248835.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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