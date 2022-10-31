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При украинском обстреле Донецка не пострадало здание администрации города

При украинском обстреле Донецка не пострадало здание администрации города - РИА Новости, 31.10.2022

При украинском обстреле Донецка не пострадало здание администрации города

Прямого попадания по зданию администрации Донецка в результате украинского обстрела не зафиксировано, сотрудники работают в том же дистанционном режиме, сообщил РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:45

2022-10-31T16:45

2022-10-31T16:51

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Прямого попадания по зданию администрации Донецка в результате украинского обстрела не зафиксировано, сотрудники работают в том же дистанционном режиме, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.По его словам, в понедельник центр Донецка подвергся обстрелу, зафиксировано 6-7 прилетов. Он отметил, что украинские силы используют натовскую артиллерию, которая бьет по жилым кварталам. По информации Кулемзина, в результате обстрелов поврежден газопровод.Он добавил, что под обстрелами в данный момент находятся еще четыре района Донецка.

https://ria.ru/20221031/donetsk-1828158846.html

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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины