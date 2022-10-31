https://ria.ru/20221031/donetsk-1828188618.html
При украинском обстреле Донецка не пострадало здание администрации города
При украинском обстреле Донецка не пострадало здание администрации города - РИА Новости, 31.10.2022
При украинском обстреле Донецка не пострадало здание администрации города
Прямого попадания по зданию администрации Донецка в результате украинского обстрела не зафиксировано, сотрудники работают в том же дистанционном режиме, сообщил РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:45
2022-10-31T16:45
2022-10-31T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
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украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Прямого попадания по зданию администрации Донецка в результате украинского обстрела не зафиксировано, сотрудники работают в том же дистанционном режиме, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.По его словам, в понедельник центр Донецка подвергся обстрелу, зафиксировано 6-7 прилетов. Он отметил, что украинские силы используют натовскую артиллерию, которая бьет по жилым кварталам. По информации Кулемзина, в результате обстрелов поврежден газопровод.Он добавил, что под обстрелами в данный момент находятся еще четыре района Донецка.
https://ria.ru/20221031/donetsk-1828158846.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
16:45 31.10.2022 (обновлено: 16:51 31.10.2022)
При украинском обстреле Донецка не пострадало здание администрации города
Кулемзин сообщил, что при украинском обстреле не пострадало здание администрации Донецка