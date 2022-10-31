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При украинском обстреле Донецка не пострадало здание администрации города - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/donetsk-1828188618.html
При украинском обстреле Донецка не пострадало здание администрации города
При украинском обстреле Донецка не пострадало здание администрации города - РИА Новости, 31.10.2022
При украинском обстреле Донецка не пострадало здание администрации города
Прямого попадания по зданию администрации Донецка в результате украинского обстрела не зафиксировано, сотрудники работают в том же дистанционном режиме, сообщил РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:45
2022-10-31T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Прямого попадания по зданию администрации Донецка в результате украинского обстрела не зафиксировано, сотрудники работают в том же дистанционном режиме, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.По его словам, в понедельник центр Донецка подвергся обстрелу, зафиксировано 6-7 прилетов. Он отметил, что украинские силы используют натовскую артиллерию, которая бьет по жилым кварталам. По информации Кулемзина, в результате обстрелов поврежден газопровод.Он добавил, что под обстрелами в данный момент находятся еще четыре района Донецка.
https://ria.ru/20221031/donetsk-1828158846.html
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
16:45 31.10.2022 (обновлено: 16:51 31.10.2022)
 
При украинском обстреле Донецка не пострадало здание администрации города

Кулемзин сообщил, что при украинском обстреле не пострадало здание администрации Донецка

© РИА Новости / Ирина Горбасева / Перейти в медиабанкРоссийский флаг на здании администрации Донецка
Российский флаг на здании администрации Донецка - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Ирина Горбасева
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Российский флаг на здании администрации Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Прямого попадания по зданию администрации Донецка в результате украинского обстрела не зафиксировано, сотрудники работают в том же дистанционном режиме, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По его словам, в понедельник центр Донецка подвергся обстрелу, зафиксировано 6-7 прилетов. Он отметил, что украинские силы используют натовскую артиллерию, которая бьет по жилым кварталам. По информации Кулемзина, в результате обстрелов поврежден газопровод.
"На сегодня прямого прилета в администрацию не зафиксировано. Администрация работает в том же режиме - дистанционном, находясь в разных частях города, для того чтобы осуществлять координацию всей жизнедеятельности нашего города", - сказал Кулемзин в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что под обстрелами в данный момент находятся еще четыре района Донецка.
Жилые дома в центре Донецка после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 15:42Специальная военная операция на Украине
При обстреле центра Донецка со стороны ВСУ загорелись жилые дома
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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