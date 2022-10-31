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Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР - РИА Новости, 31.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/donbass-1828002099.html
Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Озеряновку в Донецкой Народной Республике, в результате обстрела погибла женщина и получило повреждение здание сельской школы,... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:12
2022-10-31T09:18
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Озеряновку в Донецкой Народной Республике, в результате обстрела погибла женщина и получило повреждение здание сельской школы, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.Как ранее сообщало представительство ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили по Озеряновке пять снарядов калибром 152 миллиметра."В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в селе Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки) погибла мирная женщина, 1949 года рождения", - пишет Приходько в своем Telegram-канале.Кроме того, он заявил, что из-за обстрела повреждение получило здание сельской школы №58.Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки.
https://ria.ru/20221031/obstrel-1827989459.html
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в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
09:12 31.10.2022 (обновлено: 09:18 31.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР

Мэр Горловки Приходько заявил, что ВСУ обстреляли Озеряновку, погибла женщина

© Фото : администрация ГорловкиПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : администрация Горловки
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Озеряновку в Донецкой Народной Республике, в результате обстрела погибла женщина и получило повреждение здание сельской школы, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.
Как ранее сообщало представительство ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили по Озеряновке пять снарядов калибром 152 миллиметра.
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"В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в селе Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки) погибла мирная женщина, 1949 года рождения", - пишет Приходько в своем Telegram-канале.
Кроме того, он заявил, что из-за обстрела повреждение получило здание сельской школы №58.
Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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