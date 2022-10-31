https://ria.ru/20221031/donbass-1828002099.html

Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР - РИА Новости, 31.10.2022

Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Озеряновку в Донецкой Народной Республике, в результате обстрела погибла женщина и получило повреждение здание сельской школы,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T09:12

2022-10-31T09:12

2022-10-31T09:18

в мире

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Озеряновку в Донецкой Народной Республике, в результате обстрела погибла женщина и получило повреждение здание сельской школы, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.Как ранее сообщало представительство ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили по Озеряновке пять снарядов калибром 152 миллиметра."В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в селе Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки) погибла мирная женщина, 1949 года рождения", - пишет Приходько в своем Telegram-канале.Кроме того, он заявил, что из-за обстрела повреждение получило здание сельской школы №58.Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки.

https://ria.ru/20221031/obstrel-1827989459.html

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горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк