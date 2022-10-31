https://ria.ru/20221031/deklaratsiya-1828278818.html

Зеленский заявил о подписании с Чехией декларации о членстве в НАТО

Зеленский заявил о подписании с Чехией декларации о членстве в НАТО - РИА Новости, 31.10.2022

Зеленский заявил о подписании с Чехией декларации о членстве в НАТО

Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что подписал с премьером Чехии Петром Фиалой совместную декларацию о членстве Украины в НАТО для ускорения... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T22:08

2022-10-31T22:08

2022-10-31T22:32

в мире

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что подписал с премьером Чехии Петром Фиалой совместную декларацию о членстве Украины в НАТО для ускорения интеграции в альянс.Сегодня Фиала и несколько членов чешского кабмина прибыли в Киев на переговоры с премьером Украины Денисом Шмыгалем.По его словам, этой декларацией удалось зафиксировать дальнейшее усиление сотрудничества для обеспечения стандартов НАТО на Украине. Глава государства отметил, что Киев будет стремиться к подписанию таких документов с другими странами.Ранее Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, проведение процедуры принятия Украины в военный блок сейчас несвоевременно. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, в свою очередь, пообещал, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи киевским властям в самозащите.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия внимательно следит за этой ситуацией. Он также отметил, что именно ориентация Украины на вступление в НАТО и "подтверждение ее будущего членства в альянсе стало одной из причин специальной военной операции".

https://radiosputnik.ria.ru/20221029/nato-1827821096.html

https://ria.ru/20221027/nato-1827382088.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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