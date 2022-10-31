22:08 31.10.2022 (обновлено: 22:32 31.10.2022)
Зеленский заявил о подписании с Чехией декларации о членстве в НАТО
Зеленский: для ускорения интеграции с Чехией подписана декларация о членстве в НАТО
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что подписал с премьером Чехии Петром Фиалой совместную декларацию о членстве Украины в НАТО для ускорения интеграции в альянс.
Сегодня Фиала и несколько членов чешского кабмина прибыли в Киев на переговоры с премьером Украины Денисом Шмыгалем.
"Сегодня подписаны несколько важных документов. Особенно отмечу нашу совместную декларацию о членстве в НАТО. Это первый такой документ, который мы принимаем в целях ускорения нашей евроатлантической интеграции", — сказал Зеленский.
По его словам, этой декларацией удалось зафиксировать дальнейшее усиление сотрудничества для обеспечения стандартов НАТО на Украине. Глава государства отметил, что Киев будет стремиться к подписанию таких документов с другими странами.
Ранее Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.
По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, проведение процедуры принятия Украины в военный блок сейчас несвоевременно. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, в свою очередь, пообещал, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи киевским властям в самозащите.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия внимательно следит за этой ситуацией. Он также отметил, что именно ориентация Украины на вступление в НАТО и "подтверждение ее будущего членства в альянсе стало одной из причин специальной военной операции".