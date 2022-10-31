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Гладков поручил устранить дефекты в белгородских школах и садах - РИА Новости, 31.10.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20221031/defekty-1828096985.html
Гладков поручил устранить дефекты в белгородских школах и садах
Гладков поручил устранить дефекты в белгородских школах и садах - РИА Новости, 31.10.2022
Гладков поручил устранить дефекты в белгородских школах и садах
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании в понедельник дал поручение завершить устранение дефектов ремонтных работ на... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:53
2022-10-31T13:53
белгородская область
общество
вячеслав гладков
белгородская область
жилье
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БЕЛГОРОД, 31 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании в понедельник дал поручение завершить устранение дефектов ремонтных работ на образовательных объектах региона в нынешнем году и заявил, что не согласится с переносом сроков, если на этом будут настаивать подрядчики, сообщила пресс-служба правительства региона.В правительстве пояснили, что в середине этого года в ряде образовательных учреждений, введённых в эксплуатацию в 2020 году, были выявлены различные внутренние и внешние дефекты. О процессе их устранения региональный минстрой регулярно докладывает губернатору Белгородской области."Ни одного объекта мы на следующий год не переносим. Необходимо, чтобы все объекты были сданы вовремя. Если не позволяют погодные условия, то подрядчик должен накрывать шатёр и прогревать бетон. С переносом сроков я точно соглашаться не буду", — сказал Гладков.Главе региона доложили о выполнении гарантийных обязательств подрядчиками на семи образовательных объектах, введённых в эксплуатацию в 2020 году. По данным правительства региона, все дефекты были исправлены в детском саду №70 "Академия детства" Старого Оскола, а также в детском саду на 99 мест и начальной школе на 100 мест в микрорайоне "Майский-8".По одному замечанию осталось устранить в детском саду на 99 мест в микрорайоне "Парус", селе Репное (трещины на стенах групповых ячеек, пищеблока и медблока), в детском саду на 99 мест в микрорайоне "Разумное-71" (течь кровли), в детском саду №50 "Непоседа" Старого Оскола (течь кровли), а также в начальной школе на 100 мест и детском саду на 99 мест в микрорайоне Стрелецкое-59 (течь кровли, трещины на теневых навесах).По данным регионального минстроя, больше всего неустранённых замечаний зафиксировано в детском саду на 99 мест и начальной школе на 100 мест в микрорайоне "Таврово-10". Наблюдаются разрушение террасы, механизмов подъема-опускания маркиз, расположенных на территориях игровых площадок. Также замечены затекание атмосферных осадков через оконный профиль в помещении обеденного зала и трещины на стенах. С подрядчиком идут судебные разбирательства.
https://ria.ru/20221031/evakuatsiya-1828080967.html
https://ria.ru/20221027/belgorod-1827179315.html
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общество, вячеслав гладков, белгородская область, жилье
Белгородская область, Общество, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Жилье
13:53 31.10.2022
 
Гладков поручил устранить дефекты в белгородских школах и садах

Гладков поручил устранить строительные дефекты в белгородских школах и садах в 2022 году

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 31 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании в понедельник дал поручение завершить устранение дефектов ремонтных работ на образовательных объектах региона в нынешнем году и заявил, что не согласится с переносом сроков, если на этом будут настаивать подрядчики, сообщила пресс-служба правительства региона.
В правительстве пояснили, что в середине этого года в ряде образовательных учреждений, введённых в эксплуатацию в 2020 году, были выявлены различные внутренние и внешние дефекты. О процессе их устранения региональный минстрой регулярно докладывает губернатору Белгородской области.
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"Ни одного объекта мы на следующий год не переносим. Необходимо, чтобы все объекты были сданы вовремя. Если не позволяют погодные условия, то подрядчик должен накрывать шатёр и прогревать бетон. С переносом сроков я точно соглашаться не буду", — сказал Гладков.
Главе региона доложили о выполнении гарантийных обязательств подрядчиками на семи образовательных объектах, введённых в эксплуатацию в 2020 году. По данным правительства региона, все дефекты были исправлены в детском саду №70 "Академия детства" Старого Оскола, а также в детском саду на 99 мест и начальной школе на 100 мест в микрорайоне "Майский-8".
По одному замечанию осталось устранить в детском саду на 99 мест в микрорайоне "Парус", селе Репное (трещины на стенах групповых ячеек, пищеблока и медблока), в детском саду на 99 мест в микрорайоне "Разумное-71" (течь кровли), в детском саду №50 "Непоседа" Старого Оскола (течь кровли), а также в начальной школе на 100 мест и детском саду на 99 мест в микрорайоне Стрелецкое-59 (течь кровли, трещины на теневых навесах).
По данным регионального минстроя, больше всего неустранённых замечаний зафиксировано в детском саду на 99 мест и начальной школе на 100 мест в микрорайоне "Таврово-10". Наблюдаются разрушение террасы, механизмов подъема-опускания маркиз, расположенных на территориях игровых площадок. Также замечены затекание атмосферных осадков через оконный профиль в помещении обеденного зала и трещины на стенах. С подрядчиком идут судебные разбирательства.
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Белгородская областьОбществоВячеслав ГладковБелгородская областьЖилье
 
 
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