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Представительство МИД в Приморье поможет родным погибшей в Сеуле россиянки - РИА Новости, 31.10.2022
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Представительство МИД в Приморье поможет родным погибшей в Сеуле россиянки
Представительство МИД в Приморье поможет родным погибшей в Сеуле россиянки - РИА Новости, 31.10.2022
Представительство МИД в Приморье поможет родным погибшей в Сеуле россиянки
Представительство МИД во Владивостоке готово оказать содействие в транспортировке или кремации тела погибшей в давке в Сеуле россиянки из Приморья, сообщил РИА... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T03:58
2022-10-31T03:58
южная корея
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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Представительство МИД во Владивостоке готово оказать содействие в транспортировке или кремации тела погибшей в давке в Сеуле россиянки из Приморья, сообщил РИА Новости руководитель представительства Андрей Броварец.По данным на вечер 30 октября, общее число погибших в толпе составляло 153 человека. Среди жертв оказались и четыре россиянки. Среди них была переехавшая из Приморья девушка, подтвердили в агентстве международного сотрудничества региона. Одногруппница россиянки уточнила РИА Новости, что в давке погибла выпускница ДВФУ Юлиана Пак. По информации из соцсетей девушки, в Южной Корее она жила с 2021. В июле 2022 года Юлиана отметила свой 25-й день рождения."Просьбы от родственников об оказании помощи не поступало. Если обратятся, если нужна будет помощь в транспортировке тела или кремации - есть консульский отдел, мы поможем. Будем оказывать содействие", - сказал Броварец.
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южная корея, дальневосточный федеральный университет
Южная Корея, Дальневосточный федеральный университет
03:58 31.10.2022
 
Представительство МИД в Приморье поможет родным погибшей в Сеуле россиянки

Представительство МИД во Владивостоке готово помочь в транспортировке тела погибшей

© AP Photo / Ahn Young-joonЦветы возле места в Сеуле, где произошла давка
Цветы возле места в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Цветы возле места в Сеуле, где произошла давка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Представительство МИД во Владивостоке готово оказать содействие в транспортировке или кремации тела погибшей в давке в Сеуле россиянки из Приморья, сообщил РИА Новости руководитель представительства Андрей Броварец.
По данным на вечер 30 октября, общее число погибших в толпе составляло 153 человека. Среди жертв оказались и четыре россиянки. Среди них была переехавшая из Приморья девушка, подтвердили в агентстве международного сотрудничества региона. Одногруппница россиянки уточнила РИА Новости, что в давке погибла выпускница ДВФУ Юлиана Пак. По информации из соцсетей девушки, в Южной Корее она жила с 2021. В июле 2022 года Юлиана отметила свой 25-й день рождения.
Люди возлагают цветы рядом с местом трагедии, в результате которой погибли 151 человек в Сеуле - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
02:48
В Приморье рассказали о погибшей в давке в Сеуле россиянке
"Просьбы от родственников об оказании помощи не поступало. Если обратятся, если нужна будет помощь в транспортировке тела или кремации - есть консульский отдел, мы поможем. Будем оказывать содействие", - сказал Броварец.
 
Южная КореяДальневосточный федеральный университет
 
 
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