https://ria.ru/20221031/davka-1827987293.html
Представительство МИД в Приморье поможет родным погибшей в Сеуле россиянки
Представительство МИД в Приморье поможет родным погибшей в Сеуле россиянки - РИА Новости, 31.10.2022
Представительство МИД в Приморье поможет родным погибшей в Сеуле россиянки
Представительство МИД во Владивостоке готово оказать содействие в транспортировке или кремации тела погибшей в давке в Сеуле россиянки из Приморья, сообщил РИА... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T03:58
2022-10-31T03:58
2022-10-31T03:58
южная корея
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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Представительство МИД во Владивостоке готово оказать содействие в транспортировке или кремации тела погибшей в давке в Сеуле россиянки из Приморья, сообщил РИА Новости руководитель представительства Андрей Броварец.По данным на вечер 30 октября, общее число погибших в толпе составляло 153 человека. Среди жертв оказались и четыре россиянки. Среди них была переехавшая из Приморья девушка, подтвердили в агентстве международного сотрудничества региона. Одногруппница россиянки уточнила РИА Новости, что в давке погибла выпускница ДВФУ Юлиана Пак. По информации из соцсетей девушки, в Южной Корее она жила с 2021. В июле 2022 года Юлиана отметила свой 25-й день рождения."Просьбы от родственников об оказании помощи не поступало. Если обратятся, если нужна будет помощь в транспортировке тела или кремации - есть консульский отдел, мы поможем. Будем оказывать содействие", - сказал Броварец.
https://ria.ru/20221031/primore-1827985709.html
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южная корея, дальневосточный федеральный университет
Южная Корея, Дальневосточный федеральный университет
Представительство МИД в Приморье поможет родным погибшей в Сеуле россиянки
Представительство МИД во Владивостоке готово помочь в транспортировке тела погибшей