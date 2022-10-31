https://ria.ru/20221031/davka-1827987293.html

Представительство МИД в Приморье поможет родным погибшей в Сеуле россиянки

Представительство МИД в Приморье поможет родным погибшей в Сеуле россиянки - РИА Новости, 31.10.2022

Представительство МИД в Приморье поможет родным погибшей в Сеуле россиянки

Представительство МИД во Владивостоке готово оказать содействие в транспортировке или кремации тела погибшей в давке в Сеуле россиянки из Приморья, сообщил РИА... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T03:58

2022-10-31T03:58

2022-10-31T03:58

южная корея

дальневосточный федеральный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827870306_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a185e3ff78ea3dbe0bc49de4f112f066.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Представительство МИД во Владивостоке готово оказать содействие в транспортировке или кремации тела погибшей в давке в Сеуле россиянки из Приморья, сообщил РИА Новости руководитель представительства Андрей Броварец.По данным на вечер 30 октября, общее число погибших в толпе составляло 153 человека. Среди жертв оказались и четыре россиянки. Среди них была переехавшая из Приморья девушка, подтвердили в агентстве международного сотрудничества региона. Одногруппница россиянки уточнила РИА Новости, что в давке погибла выпускница ДВФУ Юлиана Пак. По информации из соцсетей девушки, в Южной Корее она жила с 2021. В июле 2022 года Юлиана отметила свой 25-й день рождения."Просьбы от родственников об оказании помощи не поступало. Если обратятся, если нужна будет помощь в транспортировке тела или кремации - есть консульский отдел, мы поможем. Будем оказывать содействие", - сказал Броварец.

https://ria.ru/20221031/primore-1827985709.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южная корея, дальневосточный федеральный университет