https://ria.ru/20221031/dalnoboyschiki-1828210124.html

Застрявших в Белоруссии калининградских дальнобойщиков выпустили из страны

Застрявших в Белоруссии калининградских дальнобойщиков выпустили из страны - РИА Новости, 31.10.2022

Застрявших в Белоруссии калининградских дальнобойщиков выпустили из страны

Калининградских дальнобойщиков, застрявших в Белоруссии на несколько дней, начали выпускать из страны, сообщил журналистам руководитель пресс-службы... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:37

2022-10-31T17:37

2022-10-31T17:37

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КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Калининградских дальнобойщиков, застрявших в Белоруссии на несколько дней, начали выпускать из страны, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на белорусско-литовской границе застряли не менее 20 фур калининградских дальнобойщиков, которых не выпускали из Белоруссии по неизвестным причинам. Дальнобойщики сообщали, что пограничники объясняли свои действия тем, что по базам данных мужчины проходят как "невыездные". Водители фур были вынуждены оставлять автомобили на терминале, а сами - добираться до Москвы и лететь в Калининград на самолете.Он уточнил, что причиной стало "недопонимание с белорусской стороны", которое сейчас устранено.

https://ria.ru/20221028/tsentr-1827457332.html

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белоруссия, калининград, россия, в мире, калининградская область