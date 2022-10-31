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Застрявших в Белоруссии калининградских дальнобойщиков выпустили из страны - РИА Новости, 31.10.2022
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Застрявших в Белоруссии калининградских дальнобойщиков выпустили из страны
Застрявших в Белоруссии калининградских дальнобойщиков выпустили из страны - РИА Новости, 31.10.2022
Застрявших в Белоруссии калининградских дальнобойщиков выпустили из страны
Калининградских дальнобойщиков, застрявших в Белоруссии на несколько дней, начали выпускать из страны, сообщил журналистам руководитель пресс-службы... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:37
2022-10-31T17:37
белоруссия
калининград
россия
в мире
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Калининградских дальнобойщиков, застрявших в Белоруссии на несколько дней, начали выпускать из страны, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на белорусско-литовской границе застряли не менее 20 фур калининградских дальнобойщиков, которых не выпускали из Белоруссии по неизвестным причинам. Дальнобойщики сообщали, что пограничники объясняли свои действия тем, что по базам данных мужчины проходят как "невыездные". Водители фур были вынуждены оставлять автомобили на терминале, а сами - добираться до Москвы и лететь в Калининград на самолете.Он уточнил, что причиной стало "недопонимание с белорусской стороны", которое сейчас устранено.
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белоруссия, калининград, россия, в мире, калининградская область
Белоруссия, Калининград, Россия, В мире, Калининградская область
17:37 31.10.2022
 
Застрявших в Белоруссии калининградских дальнобойщиков выпустили из страны

В Калининграде сообщили, что застрявших в Белоруссии дальнобойщиков выпустили из страны

© РИА Новости / Юрий Пирогов / Перейти в медиабанкТаможенно-пропускной пункт на границе России и Белоруссии
Таможенно-пропускной пункт на границе России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Юрий Пирогов
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Таможенно-пропускной пункт на границе России и Белоруссии. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 31 окт - РИА Новости. Калининградских дальнобойщиков, застрявших в Белоруссии на несколько дней, начали выпускать из страны, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на белорусско-литовской границе застряли не менее 20 фур калининградских дальнобойщиков, которых не выпускали из Белоруссии по неизвестным причинам. Дальнобойщики сообщали, что пограничники объясняли свои действия тем, что по базам данных мужчины проходят как "невыездные". Водители фур были вынуждены оставлять автомобили на терминале, а сами - добираться до Москвы и лететь в Калининград на самолете.
"По ситуации с проездом дальнобойщиков через Белоруссию. На текущий момент проблема решена - водители проезжают. Наши коллеги из транспортных компаний также данную информацию подтвердили", - сообщил Лысков.
Он уточнил, что причиной стало "недопонимание с белорусской стороны", которое сейчас устранено.
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