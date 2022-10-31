https://ria.ru/20221031/chernovtsy-1828024382.html
В Черновицкой области поврежден объект критической инфраструктуры
В Черновицкой области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 31.10.2022
В Черновицкой области поврежден объект критической инфраструктуры
Власти Черновицкой области Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:37
2022-10-31T10:37
2022-10-31T10:46
специальная военная операция на украине
черновицкая область
украина
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Власти Черновицкой области Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры."В Черновицкой области повреждена критическая инфраструктура", - заявил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Руслан Запаранюк.Воздушная тревога в понедельник утром была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черновицкая область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черновицкая область, Украина, В мире
10:37 31.10.2022 (обновлено: 10:46 31.10.2022)
В Черновицкой области поврежден объект критической инфраструктуры
Власти Черновицкой области Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры