https://ria.ru/20221031/chernovtsy-1828024382.html

В Черновицкой области поврежден объект критической инфраструктуры

В Черновицкой области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 31.10.2022

В Черновицкой области поврежден объект критической инфраструктуры

Власти Черновицкой области Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:37

2022-10-31T10:37

2022-10-31T10:46

специальная военная операция на украине

черновицкая область

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Власти Черновицкой области Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры."В Черновицкой области повреждена критическая инфраструктура", - заявил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Руслан Запаранюк.Воздушная тревога в понедельник утром была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221031/vzryvy-1828004474.html

черновицкая область

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

черновицкая область, украина, в мире