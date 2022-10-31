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В Черновицкой области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/chernovtsy-1828024382.html
В Черновицкой области поврежден объект критической инфраструктуры
В Черновицкой области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 31.10.2022
В Черновицкой области поврежден объект критической инфраструктуры
Власти Черновицкой области Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:37
2022-10-31T10:46
специальная военная операция на украине
черновицкая область
украина
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Власти Черновицкой области Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры."В Черновицкой области повреждена критическая инфраструктура", - заявил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Руслан Запаранюк.Воздушная тревога в понедельник утром была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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черновицкая область
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черновицкая область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черновицкая область, Украина, В мире
10:37 31.10.2022 (обновлено: 10:46 31.10.2022)
 
В Черновицкой области поврежден объект критической инфраструктуры

Власти Черновицкой области Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры

© Flickr / Pavlo HryhorashЧерновцы
Черновцы - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Flickr / Pavlo Hryhorash
Черновцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Власти Черновицкой области Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры.
"В Черновицкой области повреждена критическая инфраструктура", - заявил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Руслан Запаранюк.
Воздушная тревога в понедельник утром была объявлена по всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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