https://ria.ru/20221031/byudzhet-1828168813.html

Бюджет Ярославской области на 2023-2025 годы будет социально направленным

Бюджет Ярославской области на 2023-2025 годы будет социально направленным - РИА Новости, 31.10.2022

Бюджет Ярославской области на 2023-2025 годы будет социально направленным

Бюджет Ярославской области на 2023-2025 годы имеет социальную направленность, заявил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:02

2022-10-31T16:02

2022-10-31T16:06

ярославская область

общество

михаил евраев

ярославская область

россия

ярославская областная дума

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Бюджет Ярославской области на 2023-2025 годы имеет социальную направленность, заявил губернатор региона Михаил Евраев.Пресс-служба правительства Ярославской области сообщает, что в понедельник в областном правительстве рассмотрели проект регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Заседание провел губернатор Михаил Евраев.Согласно проекту, расходы областного бюджета в 2023 году запланированы в объеме 100,5 миллиарда рублей, в 2024 году - 104,4 миллиарда рублей, в 2025 году – 104,9 миллиарда рублей."Бюджет на 2023-2025 годы имеет социальную направленность – более 60% расходов направляется на социальную сферу, что составляет 60,5 миллиарда рублей. На поддержку семей с детьми мы направим более 6 миллиардов рублей. Также предусмотрели расходы на повышение МРОТ, заложили средства на повышение зарплат бюджетников по указу президента РФ – более 800 миллионов рублей. Это наши врачи, учителя, работники культуры", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.По словам губернатора, в ближайшее время проект регионального бюджета на 2023-2025 годы будет внесен правительством области в Ярославскую областную думу. "С расходами на повышение зарплат категорий, которые не вошли в указ президента, мы определимся ко второму чтению", - отметил глава региона.Евраев подчеркнул, что все проекты для жителей области будут продолжены. Речь, в частности, идет и о тех, что стартовали в текущем году: "Привет, малыш!", "Подарок первокласснику", "Шаг к здоровью".Еще одним масштабным социально значимым проектом в регионе является губернаторская программа "Наши дворы", отмечают в областном правительстве. На реализацию проекта в будущем году правительством области заложено 600 миллионов рублей – так же, как и в текущем году. По отдельной программе будет организовано благоустройство территорий больниц, школ и детских садов.

https://ria.ru/20221014/evraev-1824122837.html

https://ria.ru/20221027/remont-1827107657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, михаил евраев, ярославская область, россия, ярославская областная дума