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В МИД выразили надежду, что Россия и Бразилия продолжат укреплять отношения - РИА Новости, 31.10.2022
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В МИД выразили надежду, что Россия и Бразилия продолжат укреплять отношения
В МИД выразили надежду, что Россия и Бразилия продолжат укреплять отношения - РИА Новости, 31.10.2022
В МИД выразили надежду, что Россия и Бразилия продолжат укреплять отношения
Москва рассчитывает, что курс на укрепление сотрудничества с Бразилией, включая взаимодействие в ООН, БРИКС, "Группе двадцати", будет продолжен, сообщает МИД... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:21
2022-10-31T16:24
бразилия
россия
москва
брикс
оон
луис инасиу лула да силва
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что курс на укрепление сотрудничества с Бразилией, включая взаимодействие в ООН, БРИКС, "Группе двадцати", будет продолжен, сообщает МИД РФ."Отмечаем его вклад в развитие отношений дружбы между нашими странами. Рассчитываем, что курс на укрепление многопланового двустороннего сотрудничества и российско-бразильского взаимодействия в ООН, БРИКС, "Группе двадцати" и на других многосторонних площадках будет продолжен. Мы к этому готовы", - говорится в сообщении министерства по итогам президентских выборов в Бразилии, на которых победил Луис Инасиу Лула да Силва.В министерстве отметили также, что Россия рассматривает Бразилию как сильного кандидата на получение места постоянного члена Совбеза ООН."Высоко ценим роль Бразилии в международных делах, ее последовательную деятельность по укреплению конструктивных начал и формированию демократического, полицентричного мироустройства. Рассматриваем страну в качестве сильного кандидата на получение места постоянного члена Совета Безопасности ООН", - отмечается в документе.
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бразилия, россия, москва, брикс, оон, луис инасиу лула да силва, в мире, совет безопасности оон
Бразилия, Россия, Москва, БРИКС, ООН, Луис Инасиу Лула да Силва, В мире, Совет Безопасности ООН
16:21 31.10.2022 (обновлено: 16:24 31.10.2022)
 
В МИД выразили надежду, что Россия и Бразилия продолжат укреплять отношения

МИД: Россия надеется, что курс на укрепление сотрудничества с Бразилией продолжится

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что курс на укрепление сотрудничества с Бразилией, включая взаимодействие в ООН, БРИКС, "Группе двадцати", будет продолжен, сообщает МИД РФ.
"Отмечаем его вклад в развитие отношений дружбы между нашими странами. Рассчитываем, что курс на укрепление многопланового двустороннего сотрудничества и российско-бразильского взаимодействия в ООН, БРИКС, "Группе двадцати" и на других многосторонних площадках будет продолжен. Мы к этому готовы", - говорится в сообщении министерства по итогам президентских выборов в Бразилии, на которых победил Луис Инасиу Лула да Силва.
В министерстве отметили также, что Россия рассматривает Бразилию как сильного кандидата на получение места постоянного члена Совбеза ООН.
"Высоко ценим роль Бразилии в международных делах, ее последовательную деятельность по укреплению конструктивных начал и формированию демократического, полицентричного мироустройства. Рассматриваем страну в качестве сильного кандидата на получение места постоянного члена Совета Безопасности ООН", - отмечается в документе.
Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на всеобщих выборах в Сан-Паулу, Бразилия - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 10:20
В Совфеде прокомментировали результаты президентских выборов в Бразилии
 
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