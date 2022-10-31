https://ria.ru/20221031/braziliya-1828177703.html
В МИД выразили надежду, что Россия и Бразилия продолжат укреплять отношения
В МИД выразили надежду, что Россия и Бразилия продолжат укреплять отношения - РИА Новости, 31.10.2022
В МИД выразили надежду, что Россия и Бразилия продолжат укреплять отношения
Москва рассчитывает, что курс на укрепление сотрудничества с Бразилией, включая взаимодействие в ООН, БРИКС, "Группе двадцати", будет продолжен, сообщает МИД... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:21
2022-10-31T16:21
2022-10-31T16:24
бразилия
россия
москва
брикс
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луис инасиу лула да силва
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совет безопасности оон
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что курс на укрепление сотрудничества с Бразилией, включая взаимодействие в ООН, БРИКС, "Группе двадцати", будет продолжен, сообщает МИД РФ."Отмечаем его вклад в развитие отношений дружбы между нашими странами. Рассчитываем, что курс на укрепление многопланового двустороннего сотрудничества и российско-бразильского взаимодействия в ООН, БРИКС, "Группе двадцати" и на других многосторонних площадках будет продолжен. Мы к этому готовы", - говорится в сообщении министерства по итогам президентских выборов в Бразилии, на которых победил Луис Инасиу Лула да Силва.В министерстве отметили также, что Россия рассматривает Бразилию как сильного кандидата на получение места постоянного члена Совбеза ООН."Высоко ценим роль Бразилии в международных делах, ее последовательную деятельность по укреплению конструктивных начал и формированию демократического, полицентричного мироустройства. Рассматриваем страну в качестве сильного кандидата на получение места постоянного члена Совета Безопасности ООН", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20221031/braziliya-1828019015.html
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бразилия, россия, москва, брикс, оон, луис инасиу лула да силва, в мире, совет безопасности оон
Бразилия, Россия, Москва, БРИКС, ООН, Луис Инасиу Лула да Силва, В мире, Совет Безопасности ООН
16:21 31.10.2022 (обновлено: 16:24 31.10.2022)
В МИД выразили надежду, что Россия и Бразилия продолжат укреплять отношения
МИД: Россия надеется, что курс на укрепление сотрудничества с Бразилией продолжится