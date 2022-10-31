https://ria.ru/20221031/braziliya-1828177703.html

В МИД выразили надежду, что Россия и Бразилия продолжат укреплять отношения

В МИД выразили надежду, что Россия и Бразилия продолжат укреплять отношения - РИА Новости, 31.10.2022

В МИД выразили надежду, что Россия и Бразилия продолжат укреплять отношения

Москва рассчитывает, что курс на укрепление сотрудничества с Бразилией, включая взаимодействие в ООН, БРИКС, "Группе двадцати", будет продолжен, сообщает МИД... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:21

2022-10-31T16:21

2022-10-31T16:24

бразилия

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брикс

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луис инасиу лула да силва

в мире

совет безопасности оон

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что курс на укрепление сотрудничества с Бразилией, включая взаимодействие в ООН, БРИКС, "Группе двадцати", будет продолжен, сообщает МИД РФ."Отмечаем его вклад в развитие отношений дружбы между нашими странами. Рассчитываем, что курс на укрепление многопланового двустороннего сотрудничества и российско-бразильского взаимодействия в ООН, БРИКС, "Группе двадцати" и на других многосторонних площадках будет продолжен. Мы к этому готовы", - говорится в сообщении министерства по итогам президентских выборов в Бразилии, на которых победил Луис Инасиу Лула да Силва.В министерстве отметили также, что Россия рассматривает Бразилию как сильного кандидата на получение места постоянного члена Совбеза ООН."Высоко ценим роль Бразилии в международных делах, ее последовательную деятельность по укреплению конструктивных начал и формированию демократического, полицентричного мироустройства. Рассматриваем страну в качестве сильного кандидата на получение места постоянного члена Совета Безопасности ООН", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20221031/braziliya-1828019015.html

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