В Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Бразилии
Песков выступил за развитие двусторонних отношений России и Бразилии
© AFP 2022 / Evaristo SaЖенщина голосует на избирательном участке во время парламентских и президентских выборов в Бразилии
Женщина голосует на избирательном участке во время парламентских и президентских выборов в Бразилии
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Отношения России и Бразилии весьма эффективны, Россия во всех странах поддерживает тех, кто разделяет мнение о необходимости развития двустороннего взаимодействия, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с Бразилией и наши двусторонние отношения, и взаимодействие в рамках БРИКС, и на других площадках носят весьма эффективный характер. Вы знаете, что президент поздравил вновь избранного президента Бразилии. Мы во всех странах поддерживаем тех, кто разделяет мнение о необходимости развития двустороннего взаимодействия на основе взаимного уважения и взаимной выгоды и готовности учитывать интересы друг друга", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие ожидания в Кремле от отношений с Бразилией после переизбрания там президента.
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) в третий раз возглавит южноамериканскую республику в 2023-2027 годах - во втором туре президентских выборов он набрал 50,9% голосов.