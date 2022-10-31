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В Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Бразилии - РИА Новости, 31.10.2022
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В Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Бразилии
В Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Бразилии - РИА Новости, 31.10.2022
В Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Бразилии
Отношения России и Бразилии весьма эффективны, Россия во всех странах поддерживает тех, кто разделяет мнение о необходимости развития двустороннего... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:39
2022-10-31T14:39
бразилия
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Отношения России и Бразилии весьма эффективны, Россия во всех странах поддерживает тех, кто разделяет мнение о необходимости развития двустороннего взаимодействия, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы с Бразилией и наши двусторонние отношения, и взаимодействие в рамках БРИКС, и на других площадках носят весьма эффективный характер. Вы знаете, что президент поздравил вновь избранного президента Бразилии. Мы во всех странах поддерживаем тех, кто разделяет мнение о необходимости развития двустороннего взаимодействия на основе взаимного уважения и взаимной выгоды и готовности учитывать интересы друг друга", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие ожидания в Кремле от отношений с Бразилией после переизбрания там президента.Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) в третий раз возглавит южноамериканскую республику в 2023-2027 годах - во втором туре президентских выборов он набрал 50,9% голосов.
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бразилия, россия, дмитрий песков, политика
Бразилия, Россия, Дмитрий Песков, Политика
14:39 31.10.2022
 
В Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Бразилии

Песков выступил за развитие двусторонних отношений России и Бразилии

© AFP 2022 / Evaristo SaЖенщина голосует на избирательном участке во время парламентских и президентских выборов в Бразилии
Женщина голосует на избирательном участке во время парламентских и президентских выборов в Бразилии - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AFP 2022 / Evaristo Sa
Женщина голосует на избирательном участке во время парламентских и президентских выборов в Бразилии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Отношения России и Бразилии весьма эффективны, Россия во всех странах поддерживает тех, кто разделяет мнение о необходимости развития двустороннего взаимодействия, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с Бразилией и наши двусторонние отношения, и взаимодействие в рамках БРИКС, и на других площадках носят весьма эффективный характер. Вы знаете, что президент поздравил вновь избранного президента Бразилии. Мы во всех странах поддерживаем тех, кто разделяет мнение о необходимости развития двустороннего взаимодействия на основе взаимного уважения и взаимной выгоды и готовности учитывать интересы друг друга", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие ожидания в Кремле от отношений с Бразилией после переизбрания там президента.
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) в третий раз возглавит южноамериканскую республику в 2023-2027 годах - во втором туре президентских выборов он набрал 50,9% голосов.
Луис Инасио Лула да Силва выступает после объявления итогов второго тура президентских выборов в Бразилии - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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