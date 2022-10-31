https://ria.ru/20221031/braziliya-1828118671.html

В Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Бразилии

В Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Бразилии - РИА Новости, 31.10.2022

В Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Бразилии

Отношения России и Бразилии весьма эффективны, Россия во всех странах поддерживает тех, кто разделяет мнение о необходимости развития двустороннего... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:39

2022-10-31T14:39

2022-10-31T14:39

бразилия

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Отношения России и Бразилии весьма эффективны, Россия во всех странах поддерживает тех, кто разделяет мнение о необходимости развития двустороннего взаимодействия, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы с Бразилией и наши двусторонние отношения, и взаимодействие в рамках БРИКС, и на других площадках носят весьма эффективный характер. Вы знаете, что президент поздравил вновь избранного президента Бразилии. Мы во всех странах поддерживаем тех, кто разделяет мнение о необходимости развития двустороннего взаимодействия на основе взаимного уважения и взаимной выгоды и готовности учитывать интересы друг друга", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие ожидания в Кремле от отношений с Бразилией после переизбрания там президента.Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) в третий раз возглавит южноамериканскую республику в 2023-2027 годах - во втором туре президентских выборов он набрал 50,9% голосов.

https://ria.ru/20221031/silva-1827991336.html

бразилия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

бразилия, россия, дмитрий песков, политика