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В Болгарии украинские беженцы будут протестовать против выселения из отелей - РИА Новости, 31.10.2022
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В Болгарии украинские беженцы будут протестовать против выселения из отелей
В Болгарии украинские беженцы будут протестовать против выселения из отелей - РИА Новости, 31.10.2022
В Болгарии украинские беженцы будут протестовать против выселения из отелей
Украинские беженцы на Черноморском побережье Болгарии готовят протест в связи с истечением срока действия программы их размещения в местных отелях и неясностью, РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:02
2022-10-31T15:37
болгария
черное море
украина
беженцы
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинские беженцы на Черноморском побережье Болгарии готовят протест в связи с истечением срока действия программы их размещения в местных отелях и неясностью, будет ли она продолжена, сообщает телеканал Nova.В гостиницах и турбазах на южном побережье Черного моря в Болгарии проживают более 11,5 тысячи украинских беженцев. Ожидается, что национальный оперативный штаб примет решение о продлении или прекращении программы, срок действия которой истекает 31 октября.Как сообщает телеканал, во вторник проживающие в отелях беженцы намерены провести акцию протеста в центре города Слынчев-Бряг – крупнейшем морском курорте региона.В министерстве туризма заявили, что у них нет информации о том, будет ли продлена программа, сообщает Болгарское национальное телевидение.По данным Болгарского национального радио, сотрудники экономической полиции и агентства по защите детей в понедельник проверяют отели, чтобы установить точное число беженцев. Между тем некоторые из них уже покидает болгарское побережье, чтобы переселиться в Румынию, где программа помощи украинским гражданам действует до июня 2023 года.
https://ria.ru/20221020/otel-1825345059.html
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болгария, черное море, украина, беженцы, в мире
Болгария, Черное море, Украина, Беженцы, В мире
14:02 31.10.2022 (обновлено: 15:37 31.10.2022)
 
В Болгарии украинские беженцы будут протестовать против выселения из отелей

Украинские беженцы в Болгарии готовят протест из-за истечения программы заселения в отели

© AP Photo / Virginia MayoДевушка с ободке в лентами в цвет флага Украины
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинские беженцы на Черноморском побережье Болгарии готовят протест в связи с истечением срока действия программы их размещения в местных отелях и неясностью, будет ли она продолжена, сообщает телеканал Nova.
В гостиницах и турбазах на южном побережье Черного моря в Болгарии проживают более 11,5 тысячи украинских беженцев. Ожидается, что национальный оперативный штаб примет решение о продлении или прекращении программы, срок действия которой истекает 31 октября.
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Как сообщает телеканал, во вторник проживающие в отелях беженцы намерены провести акцию протеста в центре города Слынчев-Бряг – крупнейшем морском курорте региона.
В министерстве туризма заявили, что у них нет информации о том, будет ли продлена программа, сообщает Болгарское национальное телевидение.
По данным Болгарского национального радио, сотрудники экономической полиции и агентства по защите детей в понедельник проверяют отели, чтобы установить точное число беженцев. Между тем некоторые из них уже покидает болгарское побережье, чтобы переселиться в Румынию, где программа помощи украинским гражданам действует до июня 2023 года.
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