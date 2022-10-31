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Процесс подбора площадки для бизнеса упростили в Подмосковье

Процесс подбора площадки для бизнеса упростили в Подмосковье - РИА Новости, 31.10.2022

Процесс подбора площадки для бизнеса упростили в Подмосковье

Предприниматели Подмосковья теперь смогут подобрать площадку для бизнеса по ускоренной программе. Сделать это можно будет онлайн. Об этом рассказала зампред... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T19:40

2022-10-31T19:40

2022-10-31T19:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Предприниматели Подмосковья теперь смогут подобрать площадку для бизнеса по ускоренной программе. Сделать это можно будет онлайн. Об этом рассказала зампред правительства — глава мининвеста региона Екатерина Зиновьева в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщил телеканал "360".В Московской области на данный момент под нужды бизнеса предоставляют 300 промышленных площадок, 230 помещений, а также 27 участков в рамках программы "Земля за рубль". Этот проект пользуется особой популярностью предпринимателей. На сегодняшний день заявку на участие подали 106 человек, с 41 заключили договор аренды.Кроме того, популярностью пользуются территории в индустриальных парках и ОЭЗ. Бизнесмены направили 203 заявки. Уже сейчас землю получили 86 инвесторов.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)