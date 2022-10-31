https://ria.ru/20221031/biznes-1828255069.html
Процесс подбора площадки для бизнеса упростили в Подмосковье
Процесс подбора площадки для бизнеса упростили в Подмосковье - РИА Новости, 31.10.2022
Процесс подбора площадки для бизнеса упростили в Подмосковье
Предприниматели Подмосковья теперь смогут подобрать площадку для бизнеса по ускоренной программе. Сделать это можно будет онлайн. Об этом рассказала зампред... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:40
2022-10-31T19:40
2022-10-31T19:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828254139_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_7f2e672ff349d87568cb0165d25d23ab.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Предприниматели Подмосковья теперь смогут подобрать площадку для бизнеса по ускоренной программе. Сделать это можно будет онлайн. Об этом рассказала зампред правительства — глава мининвеста региона Екатерина Зиновьева в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщил телеканал "360".В Московской области на данный момент под нужды бизнеса предоставляют 300 промышленных площадок, 230 помещений, а также 27 участков в рамках программы "Земля за рубль". Этот проект пользуется особой популярностью предпринимателей. На сегодняшний день заявку на участие подали 106 человек, с 41 заключили договор аренды.Кроме того, популярностью пользуются территории в индустриальных парках и ОЭЗ. Бизнесмены направили 203 заявки. Уже сейчас землю получили 86 инвесторов.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828254139_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_45b62c11139a35ceecc4ee2add5a0c92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)