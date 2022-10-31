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Процесс подбора площадки для бизнеса упростили в Подмосковье - РИА Новости, 31.10.2022
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Новости Подмосковья
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Процесс подбора площадки для бизнеса упростили в Подмосковье
Процесс подбора площадки для бизнеса упростили в Подмосковье - РИА Новости, 31.10.2022
Процесс подбора площадки для бизнеса упростили в Подмосковье
Предприниматели Подмосковья теперь смогут подобрать площадку для бизнеса по ускоренной программе. Сделать это можно будет онлайн. Об этом рассказала зампред... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:40
2022-10-31T19:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Предприниматели Подмосковья теперь смогут подобрать площадку для бизнеса по ускоренной программе. Сделать это можно будет онлайн. Об этом рассказала зампред правительства — глава мининвеста региона Екатерина Зиновьева в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщил телеканал "360".В Московской области на данный момент под нужды бизнеса предоставляют 300 промышленных площадок, 230 помещений, а также 27 участков в рамках программы "Земля за рубль". Этот проект пользуется особой популярностью предпринимателей. На сегодняшний день заявку на участие подали 106 человек, с 41 заключили договор аренды.Кроме того, популярностью пользуются территории в индустриальных парках и ОЭЗ. Бизнесмены направили 203 заявки. Уже сейчас землю получили 86 инвесторов.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
19:40 31.10.2022
 

Процесс подбора площадки для бизнеса упростили в Подмосковье

© РИА Новости / Рамиль СитдиковМинистр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Предприниматели Подмосковья теперь смогут подобрать площадку для бизнеса по ускоренной программе. Сделать это можно будет онлайн. Об этом рассказала зампред правительства — глава мининвеста региона Екатерина Зиновьева в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщил телеканал "360".
В Московской области на данный момент под нужды бизнеса предоставляют 300 промышленных площадок, 230 помещений, а также 27 участков в рамках программы "Земля за рубль". Этот проект пользуется особой популярностью предпринимателей. На сегодняшний день заявку на участие подали 106 человек, с 41 заключили договор аренды.
"Мы сделали эту услугу удобной и понятной. Ты можешь нажать кнопку и получить то или иное имущество", — объяснила Екатерина Зиновьева.
Кроме того, популярностью пользуются территории в индустриальных парках и ОЭЗ. Бизнесмены направили 203 заявки. Уже сейчас землю получили 86 инвесторов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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