https://ria.ru/20221031/bezhentsy-1827985830.html

В Ирландии пожаловались на вред от украинских беженцев

В Ирландии пожаловались на вред от украинских беженцев - РИА Новости, 31.10.2022

В Ирландии пожаловались на вред от украинских беженцев

Помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу Ирландии, пишет The Irish Examiner. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T02:49

2022-10-31T02:49

2022-10-31T02:49

ирландия

украина

оон

беженцы

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800037310_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c324dd1e3480c415b3d287244d7e8b1.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу Ирландии, пишет The Irish Examiner.В частности, речь идет о ситуации сложившейся на юге графства Керри, где в местных гостиницах для размещения вынужденных переселенцев выделили 3741 койко-место. В результате возможности туристической сферы сократились на 40 процентов, говорится в публикации.Как следствие теряется большое число мест для путешественников, а местные бюджеты недополучают деньги от туризма. При этом власти даже не имеют заранее сведений о размещении очередной партии беженцев и узнают об этом только когда автобусы "подъезжают к дверям гостиниц".Ранее стало известно, что британцы жалуются на невозможность содержать украинских беженцев из-за роста цен. Более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" намерены отказаться от дальнейшего участия, когда истечет срок шестимесячного обязательства по предоставлению жилья. Это означает, что зимой около 20 тысяч беженцев могут остаться без жилья, а к 2023 году их число возрастет до 50 тысяч.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.

https://ria.ru/20220918/bezhentsy-1817699242.html

ирландия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ирландия, украина, оон, беженцы, в мире