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В Ирландии пожаловались на вред от украинских беженцев - РИА Новости, 31.10.2022
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В Ирландии пожаловались на вред от украинских беженцев
В Ирландии пожаловались на вред от украинских беженцев - РИА Новости, 31.10.2022
В Ирландии пожаловались на вред от украинских беженцев
Помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу Ирландии, пишет The Irish Examiner. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T02:49
2022-10-31T02:49
ирландия
украина
оон
беженцы
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу Ирландии, пишет The Irish Examiner.В частности, речь идет о ситуации сложившейся на юге графства Керри, где в местных гостиницах для размещения вынужденных переселенцев выделили 3741 койко-место. В результате возможности туристической сферы сократились на 40 процентов, говорится в публикации.Как следствие теряется большое число мест для путешественников, а местные бюджеты недополучают деньги от туризма. При этом власти даже не имеют заранее сведений о размещении очередной партии беженцев и узнают об этом только когда автобусы "подъезжают к дверям гостиниц".Ранее стало известно, что британцы жалуются на невозможность содержать украинских беженцев из-за роста цен. Более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" намерены отказаться от дальнейшего участия, когда истечет срок шестимесячного обязательства по предоставлению жилья. Это означает, что зимой около 20 тысяч беженцев могут остаться без жилья, а к 2023 году их число возрастет до 50 тысяч.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
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ирландия, украина, оон, беженцы, в мире
Ирландия, Украина, ООН, Беженцы, В мире
02:49 31.10.2022
 
В Ирландии пожаловались на вред от украинских беженцев

Irish Examiner: размещение украинских беженцев в отелях "уничтожает" туротрасль Ирландии

© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады"
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу Ирландии, пишет The Irish Examiner.
В частности, речь идет о ситуации сложившейся на юге графства Керри, где в местных гостиницах для размещения вынужденных переселенцев выделили 3741 койко-место. В результате возможности туристической сферы сократились на 40 процентов, говорится в публикации.
Как следствие теряется большое число мест для путешественников, а местные бюджеты недополучают деньги от туризма. При этом власти даже не имеют заранее сведений о размещении очередной партии беженцев и узнают об этом только когда автобусы "подъезжают к дверям гостиниц".
Ранее стало известно, что британцы жалуются на невозможность содержать украинских беженцев из-за роста цен. Более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" намерены отказаться от дальнейшего участия, когда истечет срок шестимесячного обязательства по предоставлению жилья. Это означает, что зимой около 20 тысяч беженцев могут остаться без жилья, а к 2023 году их число возрастет до 50 тысяч.
Лондон - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 18:02
"Пора уезжать". Британцы пожаловались на проблемы с украинскими беженцами
По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
 
ИрландияУкраинаООНБеженцыВ мире
 
 
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