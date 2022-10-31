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В Бердянске прогремел взрыв во дворе жилого дома

В Бердянске прогремел взрыв во дворе жилого дома - РИА Новости, 31.10.2022

В Бердянске прогремел взрыв во дворе жилого дома

Во дворе жилого дома в Бердянске в понедельник произошел взрыв, ранен мирный житель, подробности случившегося уточняются, сообщает администрация города. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T19:57

2022-10-31T19:57

2022-10-31T19:57

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запорожская область

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Во дворе жилого дома в Бердянске в понедельник произошел взрыв, ранен мирный житель, подробности случившегося уточняются, сообщает администрация города."Сегодня в 17.30 во дворе жилого дома на улице Земской в Бердянске произошел взрыв. Ранения получил мирный житель, по стечению обстоятельств оказавшийся поблизости. Его срочно доставили в больницу, где врачи оказывают медицинскую помощь. Жизни пострадавшего ничего не угрожает", - говорится в сообщении администрации Бердянска в Telegram-канале.Как сообщается, сейчас на месте происшествия работают представители экстренных служб и следственных органов."Пока говорить о деталях рано, идут оперативно-следственные мероприятия. Вся дополнительная информация будет позже. На данный момент очевидно, что это очередное циничное преступление, совершенное нацистским киевским режимом против мирного населения", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221031/obekt-1828188166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

бердянск, россия, украина, в мире, происшествия, запорожская область