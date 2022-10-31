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В Бердянске прогремел взрыв во дворе жилого дома - РИА Новости, 31.10.2022
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В Бердянске прогремел взрыв во дворе жилого дома
В Бердянске прогремел взрыв во дворе жилого дома - РИА Новости, 31.10.2022
В Бердянске прогремел взрыв во дворе жилого дома
Во дворе жилого дома в Бердянске в понедельник произошел взрыв, ранен мирный житель, подробности случившегося уточняются, сообщает администрация города. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:57
2022-10-31T19:57
бердянск
россия
украина
в мире
происшествия
запорожская область
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Во дворе жилого дома в Бердянске в понедельник произошел взрыв, ранен мирный житель, подробности случившегося уточняются, сообщает администрация города."Сегодня в 17.30 во дворе жилого дома на улице Земской в Бердянске произошел взрыв. Ранения получил мирный житель, по стечению обстоятельств оказавшийся поблизости. Его срочно доставили в больницу, где врачи оказывают медицинскую помощь. Жизни пострадавшего ничего не угрожает", - говорится в сообщении администрации Бердянска в Telegram-канале.Как сообщается, сейчас на месте происшествия работают представители экстренных служб и следственных органов."Пока говорить о деталях рано, идут оперативно-следственные мероприятия. Вся дополнительная информация будет позже. На данный момент очевидно, что это очередное циничное преступление, совершенное нацистским киевским режимом против мирного населения", - отмечается в сообщении.
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бердянск, россия, украина, в мире, происшествия, запорожская область
Бердянск, Россия, Украина, В мире, Происшествия, Запорожская область
19:57 31.10.2022
 
В Бердянске прогремел взрыв во дворе жилого дома

В Бердянске при взрыве во дворе жилого дома пострадал мирный житель

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Во дворе жилого дома в Бердянске в понедельник произошел взрыв, ранен мирный житель, подробности случившегося уточняются, сообщает администрация города.
"Сегодня в 17.30 во дворе жилого дома на улице Земской в Бердянске произошел взрыв. Ранения получил мирный житель, по стечению обстоятельств оказавшийся поблизости. Его срочно доставили в больницу, где врачи оказывают медицинскую помощь. Жизни пострадавшего ничего не угрожает", - говорится в сообщении администрации Бердянска в Telegram-канале.
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Как сообщается, сейчас на месте происшествия работают представители экстренных служб и следственных органов.
"Пока говорить о деталях рано, идут оперативно-следственные мероприятия. Вся дополнительная информация будет позже. На данный момент очевидно, что это очередное циничное преступление, совершенное нацистским киевским режимом против мирного населения", - отмечается в сообщении.
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