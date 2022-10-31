https://ria.ru/20221031/belorussiya-1828046867.html

Белорусская экономика показала оживление, заявил Лукашенко

Белорусская экономика показала оживление, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.10.2022

Белорусская экономика показала оживление, заявил Лукашенко

С экономикой Белоруссии не все гладко, но она демонстрирует "определенное хорошее оживление", заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:32

2022-10-31T11:32

2022-10-31T11:32

александр лукашенко

роман головченко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. С экономикой Белоруссии не все гладко, но она демонстрирует "определенное хорошее оживление", заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко, принимая с докладом премьер-министра Романа Головченко."Предлагается рассмотреть ряд вопросов. Прежде всего, что у нас с экономикой? Мы констатируем - и это правда - последние месяцы, недели определенное хорошее оживление и рост экономики в целом. Я это говорю специально и подчеркиваю, чтобы наши люди понимали, что не все так хорошо", - цитирует Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии."Нас критикуют иногда за то, что министры якобы приукрашивают ситуацию, особенно министр экономики. Министр экономики ничего не приукрашивает, он говорит об экономике в целом", - отметил при этом Лукашенко.Глава белорусского государства подчеркнул, это не означает, что власти не видят реального положения дел на малых и средних предприятиях, проблемы на больших производствах. "Они всегда были. Тем более есть они и сейчас в условиях этих санкций. Но в целом экономика по отдельным направлениям показывает хорошие результаты. Но мы собрались не для того, чтобы приукрасить ситуацию. Поэтому я и пригласил руководителя нашей статистики и Комитета государственного контроля - чтобы приукрашиваний этих не было. Они владеют обстановкой, в экономике в том числе", - пояснил белорусский лидер.

https://ria.ru/20221031/lukashenko-1828037353.html

https://ria.ru/20221024/belorussiya-1826216143.html

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Дарья Буймова

александр лукашенко, роман головченко, белоруссия, в мире