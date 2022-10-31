https://ria.ru/20221031/bekmansurov-1828100860.html

Устроивший стрельбу в Перми Бекмансуров считает себя психически больным

Устроивший стрельбу в Перми Бекмансуров считает себя психически больным - РИА Новости, 31.10.2022

Устроивший стрельбу в Перми Бекмансуров считает себя психически больным

Массовый убийца из Перми Тимур Бекмансуров считает неверными выводы экспертизы о его вменяемости: по его утверждению, его долгие годы посещают навязчивые мысли, РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:03

2022-10-31T14:03

2022-10-31T14:09

стрельба в пермском госуниверситете

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 31 окт - РИА Новости. Массовый убийца из Перми Тимур Бекмансуров считает неверными выводы экспертизы о его вменяемости: по его утверждению, его долгие годы посещают навязчивые мысли, мучает шум в ушах, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.Сегодня в Пермском краевом суде планировалось допросить подсудимого, однако он отказался свидетельствовать против себя, согласившись ответить лишь на некоторые вопросы."Лиц, которых убил, не знал. С 14 лет появилась немотивированная агрессия к людям, также мысли о самоубийстве или быть убитым третьими лицами, также стали появляться навязчивые мысли агрессивного характера. Непосредственно к убитым и раненым личной неприязни не имел", - рассказал Бекмансуров.В том же возрасте "появился шум в ушах и тогда же стали появляться навязчивые мысли, независимо от происходящего, ощущение сдавливания мозга, что мозг самостоятельно перемещается в стенках [черепной коробки]".Перед нападением, заявил подсудимый, "звон в голове усилился". В 16 лет, по его утверждению, агрессия по отношению к окружающим людям усилилась, стали посещать параноидальные мысли.Он пояснил, что один раз на анонимном форуме психиатров задавал вопросы о своем состоянии, но на них никто не ответил. За помощью в специальные учреждения он не обращался, боясь, что там поставят на учет, после чего не сможет устроиться на работу в правоохранительные органы."Не согласен с выводами психиатрической экспертизы. Считаю, что на момент совершения преступления и до сих пор у меня имеется психическое расстройство", - резюмировал подсудимый.Из оглашенных прокурором материалов следовало, что мотивом преступления явилась ненависть к самому себе и окружающим. Также указывалось, что студент добросовестно посещал занятия в Пермском университете, чтобы собрать информацию, необходимую для нападения на вуз.Бекмансуров, отвечая на вопросы гособвинения, подробно рассказал о видах и поражающих свойствах использованных 20 сентября 2021 года им картечи и патронов. Он также полностью согласился с объемом заявленных потерпевшими требований.Кроме того, на заседании Бекмансуров сообщил, что в школе употреблял психоделические вещества, экстази, снюс. В подростковом возрасте юноша часто играл в компьютерные игры с большим количеством насилия - это помогало снять стресс и реализовать агрессию.Но, когда Бекмансурову было около 16 лет, компьютер сломался, и тогда он, чтобы подавить негативные чувства, "стал больше двигаться", а играть реже. При этом всего в его аккаунте было более 500 различных игр.Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек.Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). Подсудимому грозит пожизненный срок, он полностью признал вину.

https://ria.ru/20221031/bekmansurov-1828010375.html

https://ria.ru/20220929/bekmansurov-1820275561.html

https://ria.ru/20220915/bekmansurov-1816912062.html

пермь

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

стрельба в пермском госуниверситете, происшествия, пермь