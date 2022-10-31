https://ria.ru/20221031/bekmansurov-1828010375.html
Бекмансуров признал вину в массовом убийстве в суде
Бекмансуров признал вину в массовом убийстве в суде - РИА Новости, 31.10.2022
Бекмансуров признал вину в массовом убийстве в суде
Бывший студент Тимур Бекмансуров в суде признал вину в массовом убийстве в Пермском госуниверситете, но отказался давать показания, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:58
2022-10-31T09:58
2022-10-31T10:09
происшествия
россия
пермский краевой суд
пермский государственный университет
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 31 окт - РИА Новости. Бывший студент Тимур Бекмансуров в суде признал вину в массовом убийстве в Пермском госуниверситете, но отказался давать показания, передает корреспондент РИА Новости из зала Пермского краевого суда."Вину признаю [Бекмансуров перечислил все вменяемые ему статьи] в полном объеме, раскаиваюсь в содеянном. На основании статьи 51 Конституции РФ я отказываюсь от дачи показаний, при необходимости готов ответить на вопросы", - сказал подсудимый в понедельник.Сегодня суд планировал допросить Бекмансурова, после чего приступить к исследованию материалов, представленных защитой. Часть из них, в частности медицинские диагнозы, будет оглашена в ходе закрытого от прессы заседания.Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек.Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).Подсудимому грозит пожизненный срок. С осени прошлого года Бекмансуров находится в пермском СИЗО в отряде для инвалидов – при задержании он получил ранение, которое впоследствии стоило ему ампутации ноги.
https://ria.ru/20221006/bekmansurov-1821905775.html
https://ria.ru/20220929/bekmansurov-1820275561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пермский краевой суд, пермский государственный университет, стрельба в пермском госуниверситете
Происшествия, Россия, Пермский краевой суд, Пермский государственный университет, Стрельба в Пермском госуниверситете
09:58 31.10.2022 (обновлено: 10:09 31.10.2022)
Бекмансуров признал вину в массовом убийстве в суде
Бекмансуров признал вину в массовом убийстве в суде, но отказался давать показания
ПЕРМЬ, 31 окт - РИА Новости. Бывший студент Тимур Бекмансуров в суде признал вину в массовом убийстве в Пермском госуниверситете, но отказался давать показания, передает корреспондент РИА Новости из зала Пермского краевого суда.
"Вину признаю [Бекмансуров перечислил все вменяемые ему статьи] в полном объеме, раскаиваюсь в содеянном. На основании статьи 51 Конституции РФ
я отказываюсь от дачи показаний, при необходимости готов ответить на вопросы", - сказал подсудимый в понедельник.
Сегодня суд планировал допросить Бекмансурова, после чего приступить к исследованию материалов, представленных защитой. Часть из них, в частности медицинские диагнозы, будет оглашена в ходе закрытого от прессы заседания.
Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете
, убив шесть и ранив более двух десятков человек.
Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).
Подсудимому грозит пожизненный срок. С осени прошлого года Бекмансуров находится в пермском СИЗО в отряде для инвалидов – при задержании он получил ранение, которое впоследствии стоило ему ампутации ноги.