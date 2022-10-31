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В Германии рассказали о "базуке" Байдена - РИА Новости, 31.10.2022
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В Германии рассказали о "базуке" Байдена
В Германии рассказали о "базуке" Байдена - РИА Новости, 31.10.2022
В Германии рассказали о "базуке" Байдена
Президент США Джо Байден часто бросается громкими фразами, пытаясь представить свою страну в образе спасителя, которому она не соответствует, пишет в колонке на РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:28
2022-10-31T16:55
в мире
джо байден
дональд трамп
сша
германия
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден часто бросается громкими фразами, пытаясь представить свою страну в образе спасителя, которому она не соответствует, пишет в колонке на сайте немецкого канала ZDF историк и журналист Мирко Дрочманн."Джо Байден — человек громких слов", — отметил автор. Он сравнил действующего президента с предшественником Дональдом Трампом. По словам обозревателя, последний выстраивал сложные предложения и любил использовать слова вроде "великий" и "большой". Байден же, по его словам, любит распаковывать "риторическую базуку".Журналист напомнил о мартовской речи американского лидера в Варшаве, когда Байден заявил о возвращении к "великой борьбе за свободу", борьбе правил с грубой силой. Таким образом президент США решил подать сигнал: "Где Америка, там и свобода". Так Штаты представляют сами себя на протяжении десятилетий, добавил историк."Собственный проступок? Небольшая проблема", — продолжил он и призвал вспомнить о многочисленных бесславных главах американской истории.Дрочманн назвал военные операции США "каталогом ужасов": там и свержение лидеров со сменой режимов в других государствах, и опосредованные войны, и прямые военные агрессии."Плачущие дети бегут из горящей деревни во Вьетнаме. Афганская свадьба, закончившаяся градом бомб. Изувеченные жертвы войны из Ирака", — напомнил он.Обозреватель также обратился к военной доктрине США, принятой в 2002 году. Согласно этому документу, Вашингтон оставляет за собой право напасть на любую страну, которую заподозрит в создании ядерного, химического или биологического оружия. Эта доктрина, хоть и в измененном виде, действует по сей день.В заключение автор заявил, что США — это что угодно, только не "безупречный хороший парень".
https://ria.ru/20221007/bayden-1822296730.html
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в мире, джо байден, дональд трамп, сша, германия
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США, Германия
16:28 31.10.2022 (обновлено: 16:55 31.10.2022)
 
В Германии рассказали о "базуке" Байдена

Журналист немецкого канала ZDF сравнил риторику президентов США Трампа и Байдена

© AP Photo / Susan WalshВыступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон
Выступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Выступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден часто бросается громкими фразами, пытаясь представить свою страну в образе спасителя, которому она не соответствует, пишет в колонке на сайте немецкого канала ZDF историк и журналист Мирко Дрочманн.
"Джо Байден — человек громких слов", — отметил автор. Он сравнил действующего президента с предшественником Дональдом Трампом. По словам обозревателя, последний выстраивал сложные предложения и любил использовать слова вроде "великий" и "большой". Байден же, по его словам, любит распаковывать "риторическую базуку".
Журналист напомнил о мартовской речи американского лидера в Варшаве, когда Байден заявил о возвращении к "великой борьбе за свободу", борьбе правил с грубой силой. Таким образом президент США решил подать сигнал: "Где Америка, там и свобода". Так Штаты представляют сами себя на протяжении десятилетий, добавил историк.
"Собственный проступок? Небольшая проблема", — продолжил он и призвал вспомнить о многочисленных бесславных главах американской истории.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Слабоумный с кнопкой: американцы ответили испугавшемуся Армагеддона Байдену
Дрочманн назвал военные операции США "каталогом ужасов": там и свержение лидеров со сменой режимов в других государствах, и опосредованные войны, и прямые военные агрессии.
"Плачущие дети бегут из горящей деревни во Вьетнаме. Афганская свадьба, закончившаяся градом бомб. Изувеченные жертвы войны из Ирака", — напомнил он.
Обозреватель также обратился к военной доктрине США, принятой в 2002 году. Согласно этому документу, Вашингтон оставляет за собой право напасть на любую страну, которую заподозрит в создании ядерного, химического или биологического оружия. Эта доктрина, хоть и в измененном виде, действует по сей день.
В заключение автор заявил, что США — это что угодно, только не "безупречный хороший парень".
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