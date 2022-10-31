https://ria.ru/20221031/bazuka-1828181014.html

В Германии рассказали о "базуке" Байдена

В Германии рассказали о "базуке" Байдена - РИА Новости, 31.10.2022

В Германии рассказали о "базуке" Байдена

Президент США Джо Байден часто бросается громкими фразами, пытаясь представить свою страну в образе спасителя, которому она не соответствует, пишет в колонке на РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:28

2022-10-31T16:28

2022-10-31T16:55

в мире

джо байден

дональд трамп

сша

германия

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден часто бросается громкими фразами, пытаясь представить свою страну в образе спасителя, которому она не соответствует, пишет в колонке на сайте немецкого канала ZDF историк и журналист Мирко Дрочманн."Джо Байден — человек громких слов", — отметил автор. Он сравнил действующего президента с предшественником Дональдом Трампом. По словам обозревателя, последний выстраивал сложные предложения и любил использовать слова вроде "великий" и "большой". Байден же, по его словам, любит распаковывать "риторическую базуку".Журналист напомнил о мартовской речи американского лидера в Варшаве, когда Байден заявил о возвращении к "великой борьбе за свободу", борьбе правил с грубой силой. Таким образом президент США решил подать сигнал: "Где Америка, там и свобода". Так Штаты представляют сами себя на протяжении десятилетий, добавил историк."Собственный проступок? Небольшая проблема", — продолжил он и призвал вспомнить о многочисленных бесславных главах американской истории.Дрочманн назвал военные операции США "каталогом ужасов": там и свержение лидеров со сменой режимов в других государствах, и опосредованные войны, и прямые военные агрессии."Плачущие дети бегут из горящей деревни во Вьетнаме. Афганская свадьба, закончившаяся градом бомб. Изувеченные жертвы войны из Ирака", — напомнил он.Обозреватель также обратился к военной доктрине США, принятой в 2002 году. Согласно этому документу, Вашингтон оставляет за собой право напасть на любую страну, которую заподозрит в создании ядерного, химического или биологического оружия. Эта доктрина, хоть и в измененном виде, действует по сей день.В заключение автор заявил, что США — это что угодно, только не "безупречный хороший парень".

https://ria.ru/20221007/bayden-1822296730.html

https://ria.ru/20221006/bayden-1821862466.html

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в мире, джо байден, дональд трамп, сша, германия