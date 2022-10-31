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Интервью Байдена с трансгендером разозлило американцев - РИА Новости, 31.10.2022
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Интервью Байдена с трансгендером разозлило американцев
Интервью Байдена с трансгендером разозлило американцев - РИА Новости, 31.10.2022
Интервью Байдена с трансгендером разозлило американцев
Американский политик, бывший спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич в колонке для Fox News раскритиковал Джо Байдена за встречу с... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T18:31
2022-10-31T18:40
в мире
джо байден
сша
конгресс сша
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американский политик, бывший спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич в колонке для Fox News раскритиковал Джо Байдена за встречу с тиктокером-трансгендером на фоне экономических и политических проблем в стране."Американцы обеспокоены ценами на топливо и продукты, высоким уровнем преступности и хаосом на южной границе. Именно поэтому Белый дом организовал Байдену встречу с представителем радикального образа жизни, с которым большинство граждан не согласны", — с сарказмом отметил политик.Ранее тиктокер-трансгендер Дилан Малвэйни, сменившая пол с мужского на женский, выложила в соцсети запись своего разговора с лидером США. В разговоре с ней Байден согласился с утверждением о важности гормональных препаратов и доступности операций по смене пола для детей.Телеканал приводит статистику, согласно которой более 60 процентов американцев назвали неприемлемым даже обсуждение вопроса по смене пола у детей, однако Байден считает это неотъемлемой частью демократии и свободы личности."Я считаю, что это был акт отчаяния со стороны Байдена. Сотрудники Белого дома далеко не глупы. Они знают, что не могут говорить об экономике, преступности, кризисе на границе, образовании или любой другой проблеме: американцы все равно им не поверят", — заключил Гингрич.В США 8 ноября 2022 года пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.Байден заявлял о намерении баллотироваться на второй президентский срок, но окончательного решения пока не принял. На прошлой неделе он сообщил, что определится с переизбранием после ноябрьских выборов в конгресс, и выразил уверенность в том, что ему по силам вновь победить Трампа.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
https://radiosputnik.ria.ru/20221031/razgovor-1828193437.html
https://ria.ru/20221031/bazuka-1828181014.html
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в мире, джо байден, сша, конгресс сша
В мире, Джо Байден, США, Конгресс США
18:31 31.10.2022 (обновлено: 18:40 31.10.2022)
 
Интервью Байдена с трансгендером разозлило американцев

Fox News: интервью Байдена с трансгендером вызвало негодование у американцев

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американский политик, бывший спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич в колонке для Fox News раскритиковал Джо Байдена за встречу с тиктокером-трансгендером на фоне экономических и политических проблем в стране.
"Американцы обеспокоены ценами на топливо и продукты, высоким уровнем преступности и хаосом на южной границе. Именно поэтому Белый дом организовал Байдену встречу с представителем радикального образа жизни, с которым большинство граждан не согласны", — с сарказмом отметил политик.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 16:56Сказано в эфире
"Все потеряно, все проиграно". Эксперт о разговоре Байдена с Зеленским
Ранее тиктокер-трансгендер Дилан Малвэйни, сменившая пол с мужского на женский, выложила в соцсети запись своего разговора с лидером США. В разговоре с ней Байден согласился с утверждением о важности гормональных препаратов и доступности операций по смене пола для детей.
Телеканал приводит статистику, согласно которой более 60 процентов американцев назвали неприемлемым даже обсуждение вопроса по смене пола у детей, однако Байден считает это неотъемлемой частью демократии и свободы личности.
"Я считаю, что это был акт отчаяния со стороны Байдена. Сотрудники Белого дома далеко не глупы. Они знают, что не могут говорить об экономике, преступности, кризисе на границе, образовании или любой другой проблеме: американцы все равно им не поверят", — заключил Гингрич.
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Вчера, 16:28
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В США 8 ноября 2022 года пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.
Байден заявлял о намерении баллотироваться на второй президентский срок, но окончательного решения пока не принял. На прошлой неделе он сообщил, что определится с переизбранием после ноябрьских выборов в конгресс, и выразил уверенность в том, что ему по силам вновь победить Трампа.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 08:41В мире
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