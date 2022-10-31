https://ria.ru/20221031/bayden-1828236903.html

Интервью Байдена с трансгендером разозлило американцев

Интервью Байдена с трансгендером разозлило американцев - РИА Новости, 31.10.2022

Интервью Байдена с трансгендером разозлило американцев

Американский политик, бывший спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич в колонке для Fox News раскритиковал Джо Байдена за встречу с... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T18:31

2022-10-31T18:31

2022-10-31T18:40

в мире

джо байден

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конгресс сша

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американский политик, бывший спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич в колонке для Fox News раскритиковал Джо Байдена за встречу с тиктокером-трансгендером на фоне экономических и политических проблем в стране."Американцы обеспокоены ценами на топливо и продукты, высоким уровнем преступности и хаосом на южной границе. Именно поэтому Белый дом организовал Байдену встречу с представителем радикального образа жизни, с которым большинство граждан не согласны", — с сарказмом отметил политик.Ранее тиктокер-трансгендер Дилан Малвэйни, сменившая пол с мужского на женский, выложила в соцсети запись своего разговора с лидером США. В разговоре с ней Байден согласился с утверждением о важности гормональных препаратов и доступности операций по смене пола для детей.Телеканал приводит статистику, согласно которой более 60 процентов американцев назвали неприемлемым даже обсуждение вопроса по смене пола у детей, однако Байден считает это неотъемлемой частью демократии и свободы личности."Я считаю, что это был акт отчаяния со стороны Байдена. Сотрудники Белого дома далеко не глупы. Они знают, что не могут говорить об экономике, преступности, кризисе на границе, образовании или любой другой проблеме: американцы все равно им не поверят", — заключил Гингрич.В США 8 ноября 2022 года пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.Байден заявлял о намерении баллотироваться на второй президентский срок, но окончательного решения пока не принял. На прошлой неделе он сообщил, что определится с переизбранием после ноябрьских выборов в конгресс, и выразил уверенность в том, что ему по силам вновь победить Трампа.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://radiosputnik.ria.ru/20221031/razgovor-1828193437.html

https://ria.ru/20221031/bazuka-1828181014.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221030/bayden-1827856344.html

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в мире, джо байден, сша, конгресс сша