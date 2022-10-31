https://ria.ru/20221031/avtodoroga-1828138195.html

В Ростове-на-Дону завершили строительство автодороги "Северный обход"

В Ростове-на-Дону завершили строительство автодороги "Северный обход" - РИА Новости, 31.10.2022

В Ростове-на-Дону завершили строительство автодороги "Северный обход"

Третью, последнюю, очередь "Северного обхода Ростова-на-Дону", которая является частью Ростовского транспортного кольца, торжественно открыли в понедельник,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:08

2022-10-31T15:08

2022-10-31T15:08

ростовская область

роман новиков

василий голубев

ростов-на-дону

ростовская область

таганрог

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт - РИА Новости. Третью, последнюю, очередь "Северного обхода Ростова-на-Дону", которая является частью Ростовского транспортного кольца, торжественно открыли в понедельник, передает корреспондент РИА Новости с места события."Сегодня мы вводим в строй знаковые для страны и Ростовской области объекты. Ими мы решаем задачи южного подъезда к городу, западного выездного маршрута и северного обхода Ростова-на-Дону... Хочу поблагодарить всех за проделанную работу, благодарность, Василий Юрьевич (Голубев, губернатор), вашей областной проектной команде по реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", - сказал глава федерального дорожного агентства "Росавтодор" Роман Новиков.По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, запуск движения по Северному обходу Ростова-на-Дону и еще двух дорожных объектов улучшит транспортную обстановку на прилегающих территориях. Третья очередь Северного обхода станет частью глобального Ростовского транспортного кольца. "Мы ставим задачу в 2025 году замкнуть кольцо. Это выведет транзитный транспорт из города, ускорит грузоперевозки и создаст условия для развития сразу нескольких микрорайонов в городе", - сказал губернатор.Северный обход - один из основных участков строящейся 110-километровой ростовской кольцевой автодороги. Обход Ростова-на-Дону имеет общую протяженность 35 километров.Третья очередь северного обхода протяженностью 12,8 километра соединит автодороги Ростов-на-Дону - Родионово-Несветайская - Новошахтинск и А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог в обход села Чалтырь Мясниковского района.В рамках ее строительства возведены два путепровода, вдоль новой трассы смонтированы 1,5 километра конструкций шумозащитных экранов двухметровой высоты. Стоимость работ составила почти 2,9 миллиарда рублей.Также в понедельник движение транспорта запустили по развязке на 9-м километре автодороги А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной. Еще один введенный объект - участок Южного подъезда к Ростову-на-Дону.

https://ria.ru/20221027/ukraina-1827198188.html

https://ria.ru/20221030/doroga-1827961690.html

https://realty.ria.ru/20221031/doroga-1828078415.html

ростов-на-дону

ростовская область

таганрог

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роман новиков, василий голубев, ростов-на-дону, ростовская область, таганрог, федеральное дорожное агентство (росавтодор)