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В Австралии человек погиб из-за поножовщины - РИА Новости, 31.10.2022
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В Австралии человек погиб из-за поножовщины
В Австралии человек погиб из-за поножовщины - РИА Новости, 31.10.2022
В Австралии человек погиб из-за поножовщины
Один человек погиб, шестеро ранены в Австралии в результате нескольких случаев поножовщины в городе Мельбурн, сообщает телеканал 7News. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:34
2022-10-31T12:38
в мире
австралия
мельбурн
новый южный уэльс
porsche panamera
происшествия
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Один человек погиб, шестеро ранены в Австралии в результате нескольких случаев поножовщины в городе Мельбурн, сообщает телеканал 7News."Цепочка инцидентов с насилием началась, предположительно на станции техобслуживания в районе Данденонг-Норт в субботу в 10 вечера, когда камеры наблюдения зафиксировали четверых человек, предположительно угонявших белый Porsche", - сообщает телеканал.По его данным, водитель машины получил несколько ножевых ранений, его пассажирке удалось убежать. Раненый находится в "стабильном состоянии" в местной больнице.Угнанный Porsche позднее был найден на улицах Мельбурна глубокой ночью. Двоим подросткам предъявлены обвинения в связи с этим инцидентом.В ту же ночь на улице Кинг-Стрит произошла драка в ночном клубе, где ножевые ранения получили два молодых человека. Камеры наблюдения зафиксировали несколько человек, участвовавших в драке. По словам очевидца, одного из раненых ударили ножом в спину четыре-пять раз на глазах у всех.Под утро скорую помощь вызвали на Бурк-Стрит после сообщений о еще одной драке, после которой два человека с ножевыми ранами доставлены больницу в критическом состоянии. Один из них вскоре умер.Полиция арестовала 19-летнего молодого человека на месте драки."Прошлой ночью мы видели ряд групп, преимущественно молодых людей, приехавших в город для совершения насилия", - приводит 7News слова исполняющего обязанности коменданта полиции Троя Папворта. По его словам, такие случаи ни общественность, ни полиция "определенно не потерпят"."Мы пытаемся установить, знакомы ли друг с другом участники (насилия), но расследование только на ранней стадии. Я уверен, что мы скоро установим виновных", - подчеркнул комендант.По данным Института криминалистики Австралии, ножевые ранения составляют 40% всех убийств в этой стране за последние 20 лет. Больше чего преступлений на почве "поножовщины" происходит в "парадном" австралийском штате Новый Южный Уэльс, затем следует Квинсленд и штат Виктория, столицей которого является Мельбурн.
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в мире, австралия, мельбурн, новый южный уэльс, porsche panamera, происшествия
В мире, Австралия, Мельбурн, Новый Южный Уэльс, Porsche Panamera, Происшествия
12:34 31.10.2022 (обновлено: 12:38 31.10.2022)
 
В Австралии человек погиб из-за поножовщины

В Мельбурне один человек погиб, шестеро ранены из-за цепочки нападений с ножами

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкМельбурн
Мельбурн - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Один человек погиб, шестеро ранены в Австралии в результате нескольких случаев поножовщины в городе Мельбурн, сообщает телеканал 7News.
"Цепочка инцидентов с насилием началась, предположительно на станции техобслуживания в районе Данденонг-Норт в субботу в 10 вечера, когда камеры наблюдения зафиксировали четверых человек, предположительно угонявших белый Porsche", - сообщает телеканал.
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По его данным, водитель машины получил несколько ножевых ранений, его пассажирке удалось убежать. Раненый находится в "стабильном состоянии" в местной больнице.
Угнанный Porsche позднее был найден на улицах Мельбурна глубокой ночью. Двоим подросткам предъявлены обвинения в связи с этим инцидентом.
В ту же ночь на улице Кинг-Стрит произошла драка в ночном клубе, где ножевые ранения получили два молодых человека. Камеры наблюдения зафиксировали несколько человек, участвовавших в драке. По словам очевидца, одного из раненых ударили ножом в спину четыре-пять раз на глазах у всех.
Под утро скорую помощь вызвали на Бурк-Стрит после сообщений о еще одной драке, после которой два человека с ножевыми ранами доставлены больницу в критическом состоянии. Один из них вскоре умер.
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"Прошлой ночью мы видели ряд групп, преимущественно молодых людей, приехавших в город для совершения насилия", - приводит 7News слова исполняющего обязанности коменданта полиции Троя Папворта. По его словам, такие случаи ни общественность, ни полиция "определенно не потерпят".
"Мы пытаемся установить, знакомы ли друг с другом участники (насилия), но расследование только на ранней стадии. Я уверен, что мы скоро установим виновных", - подчеркнул комендант.
По данным Института криминалистики Австралии, ножевые ранения составляют 40% всех убийств в этой стране за последние 20 лет. Больше чего преступлений на почве "поножовщины" происходит в "парадном" австралийском штате Новый Южный Уэльс, затем следует Квинсленд и штат Виктория, столицей которого является Мельбурн.
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