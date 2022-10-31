https://ria.ru/20221031/avstraliya-1828069402.html

В Австралии человек погиб из-за поножовщины

В Австралии человек погиб из-за поножовщины - РИА Новости, 31.10.2022

В Австралии человек погиб из-за поножовщины

Один человек погиб, шестеро ранены в Австралии в результате нескольких случаев поножовщины в городе Мельбурн, сообщает телеканал 7News. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:34

2022-10-31T12:34

2022-10-31T12:38

в мире

австралия

мельбурн

новый южный уэльс

porsche panamera

происшествия

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Один человек погиб, шестеро ранены в Австралии в результате нескольких случаев поножовщины в городе Мельбурн, сообщает телеканал 7News."Цепочка инцидентов с насилием началась, предположительно на станции техобслуживания в районе Данденонг-Норт в субботу в 10 вечера, когда камеры наблюдения зафиксировали четверых человек, предположительно угонявших белый Porsche", - сообщает телеканал.По его данным, водитель машины получил несколько ножевых ранений, его пассажирке удалось убежать. Раненый находится в "стабильном состоянии" в местной больнице.Угнанный Porsche позднее был найден на улицах Мельбурна глубокой ночью. Двоим подросткам предъявлены обвинения в связи с этим инцидентом.В ту же ночь на улице Кинг-Стрит произошла драка в ночном клубе, где ножевые ранения получили два молодых человека. Камеры наблюдения зафиксировали несколько человек, участвовавших в драке. По словам очевидца, одного из раненых ударили ножом в спину четыре-пять раз на глазах у всех.Под утро скорую помощь вызвали на Бурк-Стрит после сообщений о еще одной драке, после которой два человека с ножевыми ранами доставлены больницу в критическом состоянии. Один из них вскоре умер.Полиция арестовала 19-летнего молодого человека на месте драки."Прошлой ночью мы видели ряд групп, преимущественно молодых людей, приехавших в город для совершения насилия", - приводит 7News слова исполняющего обязанности коменданта полиции Троя Папворта. По его словам, такие случаи ни общественность, ни полиция "определенно не потерпят"."Мы пытаемся установить, знакомы ли друг с другом участники (насилия), но расследование только на ранней стадии. Я уверен, что мы скоро установим виновных", - подчеркнул комендант.По данным Института криминалистики Австралии, ножевые ранения составляют 40% всех убийств в этой стране за последние 20 лет. Больше чего преступлений на почве "поножовщины" происходит в "парадном" австралийском штате Новый Южный Уэльс, затем следует Квинсленд и штат Виктория, столицей которого является Мельбурн.

https://ria.ru/20221028/koronavirus-1827619466.html

https://ria.ru/20221028/dom-1827589151.html

https://ria.ru/20221031/delo-1828052396.html

австралия

мельбурн

новый южный уэльс

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в мире, австралия, мельбурн, новый южный уэльс, porsche panamera, происшествия