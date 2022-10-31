https://ria.ru/20221031/aviatsiya-1828095622.html

Путин поручил провести мероприятия к столетию гражданской авиации

Путин поручил провести мероприятия к столетию гражданской авиации - РИА Новости, 31.10.2022

Путин поручил провести мероприятия к столетию гражданской авиации

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в следующем году мероприятий, посвященных 100-летию отечественной гражданской авиации,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:49

2022-10-31T13:49

2022-10-31T13:49

общество

владимир путин

россия

авиация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в следующем году мероприятий, посвященных 100-летию отечественной гражданской авиации, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации."В связи с исполняющимся в 2023 году 100-летием отечественной гражданской авиации постановляю: провести в 2023 году мероприятия, посвященные празднованию 100-летия отечественной гражданской авиации", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20221030/pushkin-1827886867.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, владимир путин, россия, авиация