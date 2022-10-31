https://ria.ru/20221031/aviatsiya-1828095622.html
Путин поручил провести мероприятия к столетию гражданской авиации
Путин поручил провести мероприятия к столетию гражданской авиации - РИА Новости, 31.10.2022
Путин поручил провести мероприятия к столетию гражданской авиации
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в следующем году мероприятий, посвященных 100-летию отечественной гражданской авиации,... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:49
2022-10-31T13:49
2022-10-31T13:49
общество
владимир путин
россия
авиация
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в следующем году мероприятий, посвященных 100-летию отечественной гражданской авиации, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации."В связи с исполняющимся в 2023 году 100-летием отечественной гражданской авиации постановляю: провести в 2023 году мероприятия, посвященные празднованию 100-летия отечественной гражданской авиации", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20221030/pushkin-1827886867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, авиация
Общество, Владимир Путин, Россия, Авиация
Путин поручил провести мероприятия к столетию гражданской авиации
Президент Путин поручил провести в 2023 году мероприятия к столетию гражданской авиации