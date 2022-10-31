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Тренажерный комплекс "Аэрофлота" по аварийно-спасательной подготовке - РИА Новости, 31.10.2022
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Тренажерный комплекс "Аэрофлота" по аварийно-спасательной подготовке
Тренажерный комплекс "Аэрофлота" по аварийно-спасательной подготовке - РИА Новости, 31.10.2022
Тренажерный комплекс "Аэрофлота" по аварийно-спасательной подготовке
РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:36
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аэрофлот
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sukhoi superjet
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фото, аэрофлот, фото, sukhoi superjet, мс-21, boeing 737
Аэрофлот, Фото, Sukhoi Superjet, МС-21, Boeing 737
19:36 31.10.2022
 

Тренажерный комплекс "Аэрофлота" по аварийно-спасательной подготовке

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© РИА Новости / Максим Блинов

Начальник отдела авиационных тренажеров ДПАП "Аэрофлота" Артем Воропаев настраивает условия имитационного полета (погоду за бортом, аэродромы отправления и прибытия и другие условия полета) на тренажере, имитирующем кабину Boeing 737. Всего в распоряжении пилотов и бортпроводников "Аэрофлота" — более 20 единиц современной тренажерной техники.

Начальник отдела авиационных тренажеров ДПАП Аэрофлота Артем Воропаев
1 из 10

Начальник отдела авиационных тренажеров ДПАП "Аэрофлота" Артем Воропаев настраивает условия имитационного полета (погоду за бортом, аэродромы отправления и прибытия и другие условия полета) на тренажере, имитирующем кабину Boeing 737. Всего в распоряжении пилотов и бортпроводников "Аэрофлота" — более 20 единиц современной тренажерной техники.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Начальник отдела авиатренажеров Артем Воропаев демонстрирует заход на посадку в выбранном им с помощью пульта управления тренажера аэропорте. На экранах, имитирующих стекла кабины, — аэропорт города Сочи.

Начальник отдела авиатренажеров Артем Воропаев демонстрирует заход на посадку
2 из 10

Начальник отдела авиатренажеров Артем Воропаев демонстрирует заход на посадку в выбранном им с помощью пульта управления тренажера аэропорте. На экранах, имитирующих стекла кабины, — аэропорт города Сочи.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

В тренажерном комплексе "Аэрофлота" установлен полнопилотажный тренажер российского лайнера МС-21. "Корпорация Иркут" осуществляет его регулярную наладку, исходя из данных реальных летно-технических испытаний лайнера.

В тренажерном комплексе Аэрофлота установлен полнопилотажный тренажер российского лайнера МС-21
3 из 10

В тренажерном комплексе "Аэрофлота" установлен полнопилотажный тренажер российского лайнера МС-21. "Корпорация Иркут" осуществляет его регулярную наладку, исходя из данных реальных летно-технических испытаний лайнера.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Тренировка бортпроводников по организации эвакуации пассажиров с помощью надувного трапа. Высота мезонина, с которого спущен трап, соответствует клиренсу реального самолета. Норматив по времени эвакуации очень жесткий, но сотрудникам авиакомпании удалось в него уложиться. Такие тренировки проходят регулярно, каждый год бортпроводники повышают квалификацию.

Тренировка бортпроводников по организации эвакуации пассажиров с помощью надувного трапа
4 из 10

Тренировка бортпроводников по организации эвакуации пассажиров с помощью надувного трапа. Высота мезонина, с которого спущен трап, соответствует клиренсу реального самолета. Норматив по времени эвакуации очень жесткий, но сотрудникам авиакомпании удалось в него уложиться. Такие тренировки проходят регулярно, каждый год бортпроводники повышают квалификацию.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Стюардесса сдает зачет по экстренному открыванию дверей одного из авиалайнеров "Аэрофлота". Инструктор наблюдает за четкостью и скоростью действий. А также за тем, сможет ли она принимать решения самостоятельно в случае отсутствия команд.

Стюардесса сдает зачет по экстренному открыванию дверей одного из авиалайнеров Аэрофлота
5 из 10

Стюардесса сдает зачет по экстренному открыванию дверей одного из авиалайнеров "Аэрофлота". Инструктор наблюдает за четкостью и скоростью действий. А также за тем, сможет ли она принимать решения самостоятельно в случае отсутствия команд.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Носимый аварийный запас пилотов "Аэрофлота". В него входят средства выживания, медицинские средства, а также набор сигнальных средств.

Носимый аварийный запас пилотов Аэрофлота
6 из 10

Носимый аварийный запас пилотов "Аэрофлота". В него входят средства выживания, медицинские средства, а также набор сигнальных средств.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Ежегодно Аэрофлот" обучает навыкам безопасности 50 тысяч человек. Инструктор по аварийно-спасательной подготовке авиационной школы "Аэрофлота" Антон Саженин ставит задаче группе обучающихся. За его спиной — тренажер фюзеляжа лайнера ИЛ-96.

Инструктор по аварийно-спасательной подготовке авиационной школы Аэрофлота Антон Саженин
7 из 10

Ежегодно Аэрофлот" обучает навыкам безопасности 50 тысяч человек. Инструктор по аварийно-спасательной подготовке авиационной школы "Аэрофлота" Антон Саженин ставит задаче группе обучающихся. За его спиной — тренажер фюзеляжа лайнера ИЛ-96.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Надувной спасательный плот в Тренажерном центре Летной школы "Аэрофлота" в Шереметьево. Такими плотами оборудованы все самолеты. Плот оснащен тентом для укрытия в случае дождя. Обязательная часть тренировок бортпроводников — научиться укрывать плот в условиях тропического ливня.

Надувной спасательный плот в Тренажерном центре Летной школы Аэрофлота в Шереметьево
8 из 10

Надувной спасательный плот в Тренажерном центре Летной школы "Аэрофлота" в Шереметьево. Такими плотами оборудованы все самолеты. Плот оснащен тентом для укрытия в случае дождя. Обязательная часть тренировок бортпроводников — научиться укрывать плот в условиях тропического ливня.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Зал комплекса тренажеров кокпитов (кабин пилотов). На переднем плане — тренажер кокпита Sukhoi Superjet. В 2016 году на базе Тренажерного комплекса Аэрофлота проводились съемки новой версии фильма "Экипаж".

Тренажер кокпита Sukhoi Superjet
9 из 10

Зал комплекса тренажеров кокпитов (кабин пилотов). На переднем плане — тренажер кокпита Sukhoi Superjet. В 2016 году на базе Тренажерного комплекса Аэрофлота проводились съемки новой версии фильма "Экипаж".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Вход в тренажер кабины пилотов Boeing 737. Один такой полетный тренажер стоит от 10 до 15 миллионов долларов.

Вход в тренажер кабины пилотов Boeing 737
10 из 10

Вход в тренажер кабины пилотов Boeing 737. Один такой полетный тренажер стоит от 10 до 15 миллионов долларов.

© РИА Новости / Максим Блинов
 
АэрофлотФотоSukhoi SuperjetМС-21Boeing 737
 
 
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