Тренажерный комплекс "Аэрофлота" по аварийно-спасательной подготовке

Начальник отдела авиационных тренажеров ДПАП "Аэрофлота" Артем Воропаев настраивает условия имитационного полета (погоду за бортом, аэродромы отправления и прибытия и другие условия полета) на тренажере, имитирующем кабину Boeing 737. Всего в распоряжении пилотов и бортпроводников "Аэрофлота" — более 20 единиц современной тренажерной техники.
Начальник отдела авиационных тренажеров ДПАП "Аэрофлота" Артем Воропаев настраивает условия имитационного полета (погоду за бортом, аэродромы отправления и прибытия и другие условия полета) на тренажере, имитирующем кабину Boeing 737. Всего в распоряжении пилотов и бортпроводников "Аэрофлота" — более 20 единиц современной тренажерной техники.
Начальник отдела авиатренажеров Артем Воропаев демонстрирует заход на посадку в выбранном им с помощью пульта управления тренажера аэропорте. На экранах, имитирующих стекла кабины, — аэропорт города Сочи.
Начальник отдела авиатренажеров Артем Воропаев демонстрирует заход на посадку в выбранном им с помощью пульта управления тренажера аэропорте. На экранах, имитирующих стекла кабины, — аэропорт города Сочи.
В тренажерном комплексе "Аэрофлота" установлен полнопилотажный тренажер российского лайнера МС-21. "Корпорация Иркут" осуществляет его регулярную наладку, исходя из данных реальных летно-технических испытаний лайнера.
В тренажерном комплексе "Аэрофлота" установлен полнопилотажный тренажер российского лайнера МС-21. "Корпорация Иркут" осуществляет его регулярную наладку, исходя из данных реальных летно-технических испытаний лайнера.
Тренировка бортпроводников по организации эвакуации пассажиров с помощью надувного трапа. Высота мезонина, с которого спущен трап, соответствует клиренсу реального самолета. Норматив по времени эвакуации очень жесткий, но сотрудникам авиакомпании удалось в него уложиться. Такие тренировки проходят регулярно, каждый год бортпроводники повышают квалификацию.
Тренировка бортпроводников по организации эвакуации пассажиров с помощью надувного трапа. Высота мезонина, с которого спущен трап, соответствует клиренсу реального самолета. Норматив по времени эвакуации очень жесткий, но сотрудникам авиакомпании удалось в него уложиться. Такие тренировки проходят регулярно, каждый год бортпроводники повышают квалификацию.
Стюардесса сдает зачет по экстренному открыванию дверей одного из авиалайнеров "Аэрофлота". Инструктор наблюдает за четкостью и скоростью действий. А также за тем, сможет ли она принимать решения самостоятельно в случае отсутствия команд.
Стюардесса сдает зачет по экстренному открыванию дверей одного из авиалайнеров "Аэрофлота". Инструктор наблюдает за четкостью и скоростью действий. А также за тем, сможет ли она принимать решения самостоятельно в случае отсутствия команд.
Носимый аварийный запас пилотов "Аэрофлота". В него входят средства выживания, медицинские средства, а также набор сигнальных средств.
Носимый аварийный запас пилотов "Аэрофлота". В него входят средства выживания, медицинские средства, а также набор сигнальных средств.
Ежегодно Аэрофлот" обучает навыкам безопасности 50 тысяч человек. Инструктор по аварийно-спасательной подготовке авиационной школы "Аэрофлота" Антон Саженин ставит задаче группе обучающихся. За его спиной — тренажер фюзеляжа лайнера ИЛ-96.
Ежегодно Аэрофлот" обучает навыкам безопасности 50 тысяч человек. Инструктор по аварийно-спасательной подготовке авиационной школы "Аэрофлота" Антон Саженин ставит задаче группе обучающихся. За его спиной — тренажер фюзеляжа лайнера ИЛ-96.
Надувной спасательный плот в Тренажерном центре Летной школы "Аэрофлота" в Шереметьево. Такими плотами оборудованы все самолеты. Плот оснащен тентом для укрытия в случае дождя. Обязательная часть тренировок бортпроводников — научиться укрывать плот в условиях тропического ливня.
Надувной спасательный плот в Тренажерном центре Летной школы "Аэрофлота" в Шереметьево. Такими плотами оборудованы все самолеты. Плот оснащен тентом для укрытия в случае дождя. Обязательная часть тренировок бортпроводников — научиться укрывать плот в условиях тропического ливня.
Зал комплекса тренажеров кокпитов (кабин пилотов). На переднем плане — тренажер кокпита Sukhoi Superjet. В 2016 году на базе Тренажерного комплекса Аэрофлота проводились съемки новой версии фильма "Экипаж".
Зал комплекса тренажеров кокпитов (кабин пилотов). На переднем плане — тренажер кокпита Sukhoi Superjet. В 2016 году на базе Тренажерного комплекса Аэрофлота проводились съемки новой версии фильма "Экипаж".
Вход в тренажер кабины пилотов Boeing 737. Один такой полетный тренажер стоит от 10 до 15 миллионов долларов.
Вход в тренажер кабины пилотов Boeing 737. Один такой полетный тренажер стоит от 10 до 15 миллионов долларов.