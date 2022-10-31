Тренажерный комплекс "Аэрофлота" по аварийно-спасательной подготовке

Тренировка бортпроводников по организации эвакуации пассажиров с помощью надувного трапа. Высота мезонина, с которого спущен трап, соответствует клиренсу реального самолета. Норматив по времени эвакуации очень жесткий, но сотрудникам авиакомпании удалось в него уложиться. Такие тренировки проходят регулярно, каждый год бортпроводники повышают квалификацию.