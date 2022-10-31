https://ria.ru/20221031/ataka-1828285603.html

Путин поблагодарил военных за отражение атак на корабли в Черном море

Путин поблагодарил военных за отражение атак на корабли в Черном море - РИА Новости, 31.10.2022

Путин поблагодарил военных за отражение атак на корабли в Черном море

Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих, которые отбили атаки по кораблям Черноморского флота. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T23:07

2022-10-31T23:07

2022-10-31T23:17

специальная военная операция на украине

черное море

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украина

в мире

вооруженные силы рф

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих, которые отбили атаки по кораблям Черноморского флота."Та атака, которая была предпринята, безуспешная атака, но тем не менее она была предпринята со стороны Украины по кораблям Черноморского флота, надо отдать должное нашим морякам и поблагодарить их за то, что они оказались на высоте положения, отразили все атаки", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи.

https://ria.ru/20221031/rassledovanie-1828245992.html

черное море

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черное море, владимир путин, россия, украина, в мире, вооруженные силы рф